Солистку группы «Маша и медведи» избили в Москве

Вокалистку группы «Маша и медведи» Машу Макарову избили в ходе конфликта в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Москве в результате конфликта вокалистке группы «Маша и медведи» М. Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения», – сказал источник АГН «Москва».

В управлении МВД по Москве сообщили, что в полицию обратилась женщина 1977 года рождения. Она заявила, что ей нанесли телесные повреждения в результате бытового конфликта.

Участковым уполномоченным полиции начата проверка.