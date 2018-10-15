Аллу Пугачеву довели до слез

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16 октября, вторник | Последнее обновление — 12:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко решил подарить Константинополю Андреевскую церковь в Киеве
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Чем конфликт США с саудитами выгоден России
Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии
Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью
В Хакасии ведется работа над ошибками
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...
Как сделать комедию из блокады Ленинграда
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
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