Аллу Пугачеву довели до слез

Стилист Аллы Пугачевой Алишер, который выпустил собственный сольный альбом, рассказал, как на съемках клипа примадонна не смогла справиться с эмоциями.

«Больше всего на свете не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем», – написал Алишер в Instagram.

По его словам, увидев плачущую артистку, стилист «не смог произнести ни одного слова», а «просто обнял ее и сам заплакал».

«Да, я понимал, что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренне в то, что поет, и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены», – добавил он.