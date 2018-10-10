Детей защитят от «политических педофилов»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует поддержать в первом чтении законопроект, предполагающий введение штрафов от 30 тыс. до 500 тыс. рублей за вовлечение детей в несанкционированные митинги и шествия.

Поправки в КоАП в середине мая в Госдуму внесла группа депутатов-единороссов во главе с Аленой Аршиновой, Евгением Ревенко и Ольгой Окуневой. Они предложили установить дополнительную ответственность для организаторов несанкционированных публичных мероприятий – за вовлечение несовершеннолетних. Теперь этот законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении, пишут «Известия».

«Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой», – заявил Ревенко, добавив, что «вовлечением» будут считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

Депутат выразил надежду, что проект позволит минимизировать число детей, которых вовлекают в несанкционированные акции.

Нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Компаниям-организаторам будет полагаться денежное наказание от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение запланировано более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Целью законопроекта в Госдуме называют предупреждение участия детей в несанкционированных публичных мероприятиях. Это необходимо, чтобы в том числе не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

Напомним, 5 мая в российских городах прошли несогласованные акции блогера Алексея Навального. Так, в акции на Пушкинской площади Москвы приняли участие 1,5 тыс. человек, среди них было много несовершеннолетних, которых отпустили, передав родителям. При этом СМИ доказали, что на несанкционированных митингах Навального работали специальные провокаторы, которые четко координировали действия участников акций.