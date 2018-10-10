Дверь приемной ФСБ на Лубянке забросали яйцами

Группа хулиганов забросала куриными яйцами дверь приемной ФСБ на Большой Лубянке в Москве, инцидент произошел вечером 13 октября.

К зданию подошли около пяти человек, они начали бросать яйца, а один из них бросил к дверям файер, передает Рен ТВ.

Сотрудники ФСБ, охранявшие здание, задержали молодого человека из Казахстана и одного подростка. Им грозит административная ответственность по статье «Мелкое хулиганство».

Здание ФСБ на Лубянке ранее неоднократно становилось местом проведения различных акций. В декабре 2017 года там задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину с плакатом «С днем рождения, палачи», а «акционист» Петр Павленский в 2015 году поджег дверь здания.