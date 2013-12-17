В состав ВМФ России принято новейшее судно

Новейшее опытовое судно проекта 11982 «Ладога» принято в состав ВМФ России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Первого октября в порту города Ломоносов (Ленинградская область) состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского Андреевского флага на опытовом судне «Ладога» проекта 11982, построенного по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» в соответствии с техническим заданием Военно-морского флота», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ведомство отметило, что судно зачислено в состав ВМФ приказом главнокомандующего флотом адмирала Владимира Королева.

В церемонии подъема флага приняли участие представители главного командования ВМФ России, а также судостроители, руководство предприятий кооперации и представители Ленинградской военно-морской базы.

Опытовое судно необходимо для проведения океанографических и научно-исследовательских работ, а также для участия в поисково-спасательных работах.

Строительство судна «Ладога» началось в декабре 2013 года.