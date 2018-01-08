Названа сумма трат США на «войну с терроризмом»

Вашингтон потратил свыше 5,6 трлн долларов на «войну с терроризмом» по всему миру, такие данные приводит The Nation со ссылкой на результаты проекта Costs of War; подсчеты провела команда экспертов из Брауновского университета США.

При этом издание не исключает, что реальные траты могут оказаться выше указанной суммы. В статье приводятся слова американского президента Дональда Трампа, который говорил, что Вашингтон «глупо потратили 7 трлн [долларов] на Ближний Восток», передает РИА «Новости».

Проект Costs of War при этом прогнозирует, что к середине века затраты американских налогоплательщиков на «борьбу с терроризмом» достигнут почти 8 трлн долларов.

Отмечается, что военное присутствие США в той или иной форме сохраняется в 76 странах. Речь идет о территориях, где американские ВВС совершают регулярные авианалеты, и о странах, где американские специалисты обучают местные войска.

Между тем специалисты сомневаются в эффективности действий Вашингтона. «Великие города превратились в груды камней, десятки миллионов людей покинули свои дома, миллионы беженцев продолжают пересекать границы, нарушая спокойствие в других странах», – говорится в статье.

Эксперты также подчеркивают, что в США практически нет дебатов о расходах на «борьбу с террором», не говорят и о конечных результатах интервенций. Специалисты объясняют это специфической природой конфликта, в котором нет четко обозначенных фронтов и границ.

Напомним, в Минобороны России ранее не раз заявляли, что США, имитируя борьбу с терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие отрядов террористической группировки «Исламское государство*» для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.