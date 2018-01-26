На школу пожаловались в прокуратуру за отказ пустить ученика в столовую

Прокуратура проводит проверку по информации о том, что ученику школы №200 в Екатеринбурге запретили обедать в школьной столовой из-за того, что он пришел со своей едой.

«Я шел по коридору, и классный руководитель попросила меня не ходить на перемене вместе со всеми в столовую, так как я не питаюсь организованно. Она объяснила, что работники столовой жалуются, это доходит до директора, а директор ругает ее. Официально они не могут мне запретить, я прихожу и ем с одноклассниками за общим столом, но постоянно эти разговоры возникают, и все косо на меня смотрят», – рассказал подросток, передает Telegram-канал Mash.

Директор школы Стелла Шмитова уверена, что домашняя еда в школьной столовой противоречит эпидемиологическим нормам. По ее словам, организованное питание – лучший вариант.

«Мы ни в коем случае не запрещаем Кириллу сидеть со всеми, мы просто против домашней еды в школьной столовой», – заявила директор.

Мама восьмиклассника Мария Штань обратилась в прокуратуру, сообщает «НТВ». Ее интересует, действительно ли опасно приносить еду из дома в школьную столовую, и как и домашняя еда может нанести вред другим ученикам.

По словам женщины, ее беспокоит, что сын стал объектом насмешек из-за этой ситуации.

Раньше подросток питался бесплатно в школе, так как Штань – многодетная мать. После того, как его сестра стала совершеннолетней, социальная помощь прекратилась. Денег на оплату школьного питания у семьи не хватает, поэтому мама решила давать мальчику домашнюю еду в контейнере, говорится в сообщении.