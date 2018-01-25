Руководителя секты «бога Кузи» поймали в Подмосковье

Фактический руководитель секты «бога Кузи» Юрий Цукерман, подозреваемый в хищении 215 млн рублей вещдоков по делу сектантов, задержан в Подмосковье, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Московской области задержан находящийся в федеральном розыске Юрий Цукерман. Установлено, что ранее судимый Цукерман фактически руководил мошеннической деятельностью секты «бога Кузи» и являлся ее основным бенефициаром», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он добавил, что Цукерман обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что полиция объявила в розыск мошенника, похитившего по фальшивым документам 215 млн рублей, находившихся на хранении как вещественное доказательство по делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя», который обвиняется в создании тоталитарной секты и мошенничестве.