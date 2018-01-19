Шевченко обвинил Альбац и Собчак в «шовинизме и пошлости»

Публицист Максим Шевченко в своем новом видео обвинил телеведущую, кандидата в президенты Ксению Собчак и журналистку Евгению Альбац в «чудовищном проявлении шовинизма».

Шевченко обратил внимание на беседу двух женщин в коридоре редакции «Эхо Москвы». Они обсуждали отказ соратника блогера Алексея Навального – Леонида Волкова – извиниться по требованию Собчак на «клевету».

«Мужики плохо делают это, к сожалению. Ну потому что *** [пенис] правит их головой», - заявила Альбац.

Шевченко назвал это видео «наслаждением» и сравнил слова Альбац с заявлением «кухонной дикой бабищи».

«А теперь у меня вопрос. Вот на самом деле, Евгения Марковна и Ксения Анатольевна, вы полагаете, что Сократ, Аристотель, Александр Македонский, все великие мужчины, которые были на земле или которые живут сейчас, думают тем самым местом? Неужели оскорбление мужского рода считается нормальным среди так называемых умных интеллектуальных женщин? Или эта пошлятина случайно вырвалась из уст одной и была поддержана хохотом другой, кандидатом в президенты Ксенией Собчак?», - спросил Шевченко.

«Вот представьте себе, что какой-нибудь мужчина, какой-нибудь известный политик или журналист, сказал бы про женщин, что все бабы думают вагиной», - сказал автор влога, посетовав, что не может воспроизвести «стилистику», которую использовали госпожи «политолог и кандидат в президенты».

По мнению Шевченко, такого мужчину «смешали бы с грязью, затравили бы, Харви Ванштейну его судьба показалась бы сладкой».

«И за дело! Так оскорблять людей, обобщать – очевидно, это уровень либеральной политологии вообще. Очевидно, либералы считают, что либералы считают людей животными», - заявил Шевченко.

Исходя из такой логики, указал он, следует, что, по мнению либералов, несмотря на уровень образования и знаний, в любой ситуацией мужчинами управляет пенис, а женщинами – вагина.

«Вот такой кандидат в президенты и такая у него группа поддержки», – заключил Шевченко.

Видео опубликовано на его YouTube-канале (осторожно, в ролике звучит нецензурная лексика).

На должность президента России кроме Собчак претендуют Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Владимир Путин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский и другие.