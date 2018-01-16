Уволенный капитан пожаловался Путину на угрозы бывшего начальника

Уволенный из Вооруженных сил капитан Алексей Золотарев обратился к президенту России Владимиру Путину, рассказав об угрозах со стороны начальства за отказ участвовать в коррупционных схемах.

Мужчина записал видео, в котором предъявил аудиозапись разговора якобы со своим начальником, майором Елизаровым. Последний, по словам капитана, угрожал ему и его семье после того, как Золотарев отказался участвовать в коррупционных схемах. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Медиатехнолог».

Майор Елизаров обвинил своего бывшего подчиненного в том, что «капитан написал в прокуратуру, и теперь никто не может сдать технику». Осторожно, видео содержит нецензурную брань.

«За это меня не только обещали замочить, но и завели еще уголовное дело по статье 337 ч.4 (самовольное оставление части). А как же велось следствие? А следствие велось шесть месяцев, высасывая из пальца – был ли я на службе или все же не был, запугивали и прессовали моих свидетелей, угрозами заставляя давать их ложные показания в отношении меня и занимались подлогами», – сообщил военнослужащий.

По его словам, из-за его жалобы на коррупцию по указанию начальства против него было сфабриковано дело о самовольном оставлении части.

Золотарев отметил, что обращался со своей ситуацией в органы государственной власти, однако в ответ получал лишь «стандартные отписки». Поэтому он решил просить о помощи президента Владимира Путина.

Золотарев выразил надежду, что президент примет меры по пресечению коррупции в воинской части, и он сможет продолжить службу в вооруженных силах.

В комментариях к ролику мнения разделились, одни назвали капитана Золотарева достойным человеком с честью и совестью, а другие посчитали, что эти действия бесполезны, и только больше настроят военных против него.