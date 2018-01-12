Опубликовано видео уничтожения ПТРК «Корнет» боевиками в Сирии

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой, как заявляют авторы видео, боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») из крупнокалиберной винтовки уничтожили ПТРК «Корнет» в Сирии.

Указывается, что выстрел произведен из винтовки калибром 12.7 мм.

«Впервые вижу что-то подобное. Боевики из крупнокалиберной винтовки уничтожили ПТРК «Корнет» сирийской армии в провинции Идлиб», – говорится в сообщении «Военного Осведомителя».