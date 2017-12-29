Первая фотоэлектрическая дорога длиной более километра открыта в Китае

В китайском городе Цзинань (административный центр провинции Шаньдун, Восточный Китай) открыли первый покрытый фотоэлектрическими панелями участок трассы протяженностью 1,12 км.

Фотоэлектрические панели покрывают полосу для экстренной остановки, а также один ряд обводного шоссе города. Эксперты утверждают, что такое покрытие не хуже бетонного, срок его службы – 20 лет.

Во время церемонии открытия по дороге были пущены грузовики и автобусы, чтобы продемонстрировать надежность покрытия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Площадь фотоэлектрического покрытия достигает 5875 кв. метров. Пиковая мощность этого участка трассы составит порядка 817,2 кВт, что позволит ему ежегодно вырабатывать около 1 млн киловатт-часов электроэнергии.

Передача этой энергии в сеть будет приносить минимум по 100 юаней (около 15 долларов) с каждого квадратного метра покрытия.

Главный инженер проекта, профессор университета Тунцзи (Шанхай) Чжан Хунчао заявил, что между разработчиками и американской корпорацией Qualcomm достигнута договоренность о предоставлении технологии по беспроводной зарядке движущихся по трассе электрокаров в течение двух-трех лет.

Отмечается, что осенью был построен тестовый участок такой дороги протяженностью 160 метров и площадью 600 кв. метров в центре города Цзинань.

Первая подобная автотрасса была построена во Франции – ее длина составила 1 км.