WSJ: «Джавелины» сдержат русских на Украине

Решение Трампа предоставить Киеву противотанковые ракеты «Джавелин» отражает позицию советников президента США по нацбезопасности, отмечает The Wall Street Journal. По мнению издания, эти поставки нужны, чтобы предоставить Западу новые механизмы для переговоров о будущем Украины.

Обозреватель The Wall Street Journal Майкл Гордон в опубликованном накануне аналитическом материале указывает на двойственность позиции президента США Дональда Трампа. С одной стороны, Трамп в беседах с президентом России Владимиром Путиным говорит об улучшении отношений Вашингтона и Москвы. С другой стороны, американский лидер соглашается со своими советниками, включающими Россию в число «ревизионистских держав», которые подрывают миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны – и которые следует сдерживать.

Действительно, в утвержденной Трампом новой стратегии национальной безопасности США (которую подробно разбирала газета ВЗГЛЯД) Россия и Китай обвиняются в том, что «хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США». Особо отмечена политика России по отношению к соседним странам – а именно к Грузии и Украине.

Принятое Белым домом решение поставить Украине «оборонительные вооружения» (включая противотанковые ракеты «Джавелин») привлекло внимание «тех, кто пытается угадать, какую политику будет вести Белый дом в отношении Кремля в наступающем году», отмечает WSJ.

Издание упоминает реакцию Москвы на решение Вашингтона. Цитируется жесткое заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова – о том, что поставки вооружений побудят Киев к новым кровопролитиям в Донбассе.

Далее следует напоминание о том, что вопрос поставок летальных вооружений Киеву дискутировался в бытность президентом Барака Обамы. Тогдашний глава Пентагона Эштон Картер был «очень склонен» предоставить Украине «оборонительные вооружения». Но сам Обама решил не давать добро на поставку «Джавелинов» и на другую «летальную помощь» – так как это якобы спровоцирует Россию на «усиление своего военного присутствия на Востоке Украины». WSJ также напоминает, что однозначными противниками таких поставок были «некоторые ключевые союзники» США, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель.

Позиция Трампа по вопросу о поставках «Джавелинов» оставалась неясной, вплоть до решения Конгресса о включении этих ПТРК в список «усовершенствованных оборонительных вооружений». Такой подход ранее рекомендовали Пентагон и Госдеп, поясняет Wall Street Journal. Издание поясняет, что соответствующие планы (подразумевающие как сами поставки, так и инструктаж украинских военных по обращению с этими вооружениями) уже были подготовлены.

Поставки «Джавелинов» были бы «более эффективны, если бы мы сделали это намного раньше», например год назад – заявил WSJ генерал Филип Бридлав, бывший глава европейского командования войск США, и экс-командующий Объединенными силами НАТО в Европе.

Решение было принято после того, как Госдеп в ноябре согласовал поставки «Джавелинов» Грузии на сумму 75 млн долларов (почти вдвое больше, чем гипотетическая сделка с Украиной – предполагается поставить Киеву противотанковое оружие на сумму 47 млн долларов). Как утверждает WSJ, решение по Грузии «также поразило Москву».

При этом, как отмечает издание, ни генерал Бридлав, ни другие эксперты, которые поддерживают решение о поставках, не утверждают, что «Джавелины» серьезно изменят баланс сил в конфликте в Донбассе. Заметим, что похожего мнение придерживаются и эксперты газеты ВЗГЛЯД. Решение о поставках имеет в первую очередь политическое значение. Правда, собеседники Wall Street Journal полагают, что американские поставки сдержат российских военных, якобы присутствующих в зоне конфликта. «Это помешает русским в их дальнейшей военной активности на Украине», – утверждает издание.

«Джавелины» все еще удерживают их (россиян), потому что эти вооружения представляют больший риск для танков, если они будут использовать их в новом наступлении. Путин чувствителен к жертвам», – заявил WSJ бывший посол США в Москве, бывший зам генсека НАТО, а ныне эксперт Атлантического совета Александр Вершбоу.

Но WSJ упоминает и реальные события, на фоне которых Вашингтон и принимает решение о «летальной помощи» Киева – речь идет об эскалации напряженности на линии соприкосновения сторон, и о зависшем обсуждении проекта введения миротворческих сил в зону конфликта. Издание полагает, что Москва вряд ли согласится на формат ввода миротворцев, предлагаемый Вашингтоном, и связывает это с предстоящими президентскими выборами в России (в частности, с тем, что они пройдут в годовщину так называемой «аннексии» Крыма).

«Теперь администрации Трампа надо ответить на ряд важных вопросов, в том числе – готово ли руководство США финансировать покупку достаточного количества оружия, чтобы Украина могла защищаться», – заявила WSJ Эвелин Фаркаш, которая в президентство Барака Обамы занимала пост помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.