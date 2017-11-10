WSJ: «Джавелины» сдержат русских на Украине

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25 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился

Советский Харьков на первомайской демонстрацииФото: РИА Новости
Ровно сто лет назад Украина была провозглашена советской. Эту дату очень не любит официальный Киев, ведь она ставит под сомнение провозглашение независимости от 22 января 1918 года. И получается, что речь идет не столько о «незалежности», к которой так долго стремился угнетаемый русским царизмом народ, сколько о двоевластии, а то и вовсе – о коммунистическом выборе украинцев. Подробности...
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Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности

Работы Зализняка утверждают и постулируют древность и величие русской культуры и делают это без всякого шовинизма Фото: кадр из видео
Уходящий 2017 год был богат на смерти известных людей, и каждая утрата по-своему невосполнима. 24 декабря мы лишились человека, научный вклад которого в современные представления о русском языке, русской истории и русской культуре переоценить невозможно. Других таких, как Андрей Анатольевич Зализняк, просто не было, нет и не будет.  Подробности...
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В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»

Планировалось, что по всей Латвии наберут порядка 100 «стукачей», но пока их всего 35Фото: Семенов Владимир/ТАСС
Латвийские власти столкнулись с неожиданной для них проблемой. Они хотели привлечь в Центр государственного языка «стукачей», которые бы доносили на лиц, «незаконно употребляющих русский язык», но желающих оказалось втрое меньше, чем нужно. Но почему «патриотические латыши» столь неохотно идут в доносчики? Подробности...
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Юбилей авторитета отметили побоищем

Введенный полицией план «Перехват» принес первые плоды Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити». В результате произошедшей на парковке ссоры гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик. Подробности...
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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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Азербайджан и Армению кидают в топку паровоза, идущего к войне

Роман Проценко, журналист
Фальшивые армяне в комментариях в соцсетях отчетливо демонстрируют русофобию, прозападные взгляды и ненужность союза с Россией. Для чего вдруг резко понадобились манипуляции в интернете в среде представителей армянского этноса? Подробности...
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          WSJ: «Джавелины» сдержат русских на Украине

             25 декабря 2017, 12:45
          Фото: U.S. Army/Sgt. Paige Behringer, 10th Press Camp Headquarters
          Текст: Михаил Мошкин

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          Решение Трампа предоставить Киеву противотанковые ракеты «Джавелин» отражает позицию советников президента США по нацбезопасности, отмечает The Wall Street Journal. По мнению издания, эти поставки нужны, чтобы предоставить Западу новые механизмы для переговоров о будущем Украины.

          Обозреватель The Wall Street Journal Майкл Гордон в опубликованном накануне аналитическом материале указывает на двойственность позиции президента США Дональда Трампа. С одной стороны, Трамп в беседах с президентом России Владимиром Путиным говорит об улучшении отношений Вашингтона и Москвы. С другой стороны, американский лидер соглашается со своими советниками, включающими Россию в число «ревизионистских держав», которые подрывают миропорядок, сложившийся после окончания холодной войны – и которые следует сдерживать.

          Действительно, в утвержденной Трампом новой стратегии национальной безопасности США (которую подробно разбирала газета ВЗГЛЯД) Россия и Китай обвиняются в том, что «хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США». Особо отмечена политика России по отношению к соседним странам – а именно к Грузии и Украине.

          Принятое Белым домом решение поставить Украине «оборонительные вооружения» (включая противотанковые ракеты «Джавелин») привлекло внимание «тех, кто пытается угадать, какую политику будет вести Белый дом в отношении Кремля в наступающем году», отмечает WSJ.

          Издание упоминает реакцию Москвы на решение Вашингтона. Цитируется жесткое заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова – о том, что поставки вооружений побудят Киев к новым кровопролитиям в Донбассе.

          Далее следует напоминание о том, что вопрос поставок летальных вооружений Киеву дискутировался в бытность президентом Барака Обамы. Тогдашний глава Пентагона Эштон Картер был «очень склонен» предоставить Украине «оборонительные вооружения». Но сам Обама решил не давать добро на поставку «Джавелинов» и на другую «летальную помощь» – так как это якобы спровоцирует Россию на «усиление своего военного присутствия на Востоке Украины». WSJ также напоминает, что однозначными противниками таких поставок были «некоторые ключевые союзники» США, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель.

          Позиция Трампа по вопросу о поставках «Джавелинов» оставалась неясной, вплоть до решения Конгресса о включении этих ПТРК в список «усовершенствованных оборонительных вооружений». Такой подход ранее рекомендовали Пентагон и Госдеп, поясняет Wall Street Journal. Издание поясняет, что соответствующие планы (подразумевающие как сами поставки, так и инструктаж украинских военных по обращению с этими вооружениями) уже были подготовлены.

          Поставки «Джавелинов» были бы «более эффективны, если бы мы сделали это намного раньше», например год назад – заявил WSJ генерал Филип Бридлав, бывший глава европейского командования войск США, и экс-командующий Объединенными силами НАТО в Европе.  

          Решение было принято после того, как Госдеп в ноябре согласовал поставки «Джавелинов» Грузии на сумму 75 млн долларов (почти вдвое больше, чем гипотетическая сделка с Украиной – предполагается поставить Киеву противотанковое оружие на сумму 47 млн долларов). Как утверждает WSJ, решение по Грузии «также поразило Москву».

          При этом, как отмечает издание, ни генерал Бридлав, ни другие эксперты, которые поддерживают решение о поставках, не утверждают, что «Джавелины» серьезно изменят баланс сил в конфликте в Донбассе. Заметим, что похожего мнение придерживаются и эксперты газеты ВЗГЛЯД. Решение о поставках имеет в первую очередь политическое значение. Правда, собеседники Wall Street Journal полагают, что американские поставки сдержат российских военных, якобы присутствующих в зоне конфликта. «Это помешает русским в их дальнейшей военной активности на Украине», – утверждает издание.

          «Джавелины» все еще удерживают их (россиян), потому что эти вооружения представляют больший риск для танков, если они будут использовать их в новом наступлении. Путин чувствителен к жертвам», – заявил WSJ бывший посол США в Москве, бывший зам генсека НАТО, а ныне эксперт Атлантического совета Александр Вершбоу.

          Но WSJ упоминает и реальные события, на фоне которых Вашингтон и принимает решение о «летальной помощи» Киева – речь идет об эскалации напряженности на линии соприкосновения сторон, и о зависшем обсуждении проекта введения миротворческих сил в зону конфликта. Издание полагает, что Москва вряд ли согласится на формат ввода миротворцев, предлагаемый Вашингтоном, и связывает это с предстоящими президентскими выборами в России (в частности, с тем, что они пройдут в годовщину так называемой «аннексии» Крыма).

          «Теперь администрации Трампа надо ответить на ряд важных вопросов, в том числе – готово ли руководство США финансировать покупку достаточного количества оружия, чтобы Украина могла защищаться», – заявила WSJ Эвелин Фаркаш, которая в президентство Барака Обамы занимала пост помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.


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