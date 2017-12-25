Названа реальная явка сторонников на «собраниях» Навального

Количество сторонников блогера Алексея Навального, пришедших на его «собрания» в разных городах России, только в 12 случаях превысило требуемый минимум в 500 человек, сообщил информированный источник.

Максимальная посещаемость наблюдалась в Санкт-Петербурге, где на встречу с оппозиционером пришли 1,5 тыс. человек. В Уфе явка составила ровно 500 человек, в Ярославле и Иркутске – 550 и 650 соответственно. Еще в восьми из 12 городов России, где состоялись встречи Навального, количество пришедших поддержать его кандидатуру не превысило 300 человек.

В то же время, по словам источника РАПСИ, на данных «собраниях по выдвижению» Навального кандидатом в президенты отсутствовали представители нотариата во всех городах, за исключением Москвы.

Вместе с тем сторонник Навального в российской столице Вадим Лобурец по итогам подачи блогером документов в ЦИК написал гневное сообщение в Instagram, в котором раскритиковал поведение Навального и представителей его штаба.

«Друзья, меня зовут Вадим Лобурец, и вчера я был в числе тех людей, кто выдвинул Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. Я был в Серебряном бору на выдвижении, я вошел в состав инициативной группы, моя подпись стоит в документах, переданных в ЦИК. Но после поездки в Москву у меня возникло несколько вопросов, о которых было бы нечестно промолчать», – написал Лобурец.

По его словам, «то, что произошло в Москве, иначе как шоу» назвать нельзя. «Это не было выдвижение – мы создали красивую картинку. Конфетти, прекрасный Алексей с женой и детьми. Но юридические документы не были готовы, и что там сдали (или не сдали, непонятно) в итоге в ЦИК – для меня загадка», – написал Лобурец.

Он добавил, что неподготовленность документов ему подтвердили сотрудники федерального штаба, чем и объясняется задержка со сдачей бумаг в ЦИК. Кроме того, «Навальный, оказывается, спал в автобусе вчера с 13.30 примерно до 16.00, со всеми сотрудниками штаба».

«Вчера в Омске мы собрали 750 человек. Мы звали сторонников выдвинуть Алексея Навального на выборы. Омичи пришли. А зачем? Чтобы в Москве все ***? Зачем пришли ребята во Владивостоке, Ижевске, Ростове?» - написал мужчина.

Он добавил, что теперь для него кампания Навального закончена.

Ранее не раз отмечалось, что встречи Навального с «избирателями» были бессмысленными в связи с тем, что блогер не имеет права баллотироваться в президенты из-за судимости.