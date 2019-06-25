«Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

«Эко Ферма» – производитель шампиньонов. Компания создана в 2016 году в городе Муроме Владимирской области. Ее основатель – Антон Крысенков, в штате которого работают 10 человек. Первые инвестиции – около 1 млн рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 11 млн рублей.

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