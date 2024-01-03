За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

Что поможет рублю в 2024 году Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности Перейти в раздел

США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности Перейти в раздел

Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности Перейти в раздел

2024 год принесет еще больше военных кризисов 2023 год стал временем разгорающихся конфликтов в целом ряде регионов планеты. 2024-й в этом смысле будет еще более взрывоопасным, говорят эксперты и приводят этому целый ряд причин. Однако в какой-то момент, на определенной точке дальнейшая эскалация остановится, говорят политологи. Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел