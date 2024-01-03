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    2024 год принесет еще больше военных кризисов
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

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    3 января 2024, 18:01 • Инфографика

    Основные социальные гарантии участникам СВО

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    Участники спецоперации на Украине имеют целую группу социальных льгот и гарантий, защищающих их права, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Основные из них – в нашей инфографике

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    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта

    Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России? Подробности

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    2024 год принесет еще больше военных кризисов

    2023 год стал временем разгорающихся конфликтов в целом ряде регионов планеты. 2024-й в этом смысле будет еще более взрывоопасным, говорят эксперты и приводят этому целый ряд причин. Однако в какой-то момент, на определенной точке дальнейшая эскалация остановится, говорят политологи. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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