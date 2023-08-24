  • Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

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    Десять самых эффективных систем вооружений ВС РФ в ходе спецоперации

    Правда и победа

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    Российская армия успешно применяет в ходе спецоперации на Украине почти все имеющиеся в наличии виды и системы вооружений. Однако некоторые из образцов оружия показывают наиболее выдающиеся результаты. Какие именно и как их оценивают специалисты – в нашей инфографике.

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    США вмешиваются в украинское наступление

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

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