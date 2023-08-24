Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

США никак не могут избавить от российского ядерного топлива США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности Перейти в раздел

Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности Перейти в раздел

США вмешиваются в украинское наступление В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности Перейти в раздел

Семья БРИКС усиливает суверенитет России Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров. Подробности Перейти в раздел