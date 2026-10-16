Tекст: Олег Исайченко

Европа накануне зимы столкнулась с нехваткой газа в подземных хранилищах (ПХГ). Как отмечают специалисты Международного валютного фонда (МВФ), сложившаяся ситуация грозит региону резким повышением цен на отопление. Обстановка осложняется и климатическими условиями: в Старом Свете уже отмечаются рекордно низкие температуры, что ударило по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации.

По данным аналитического агентства Gas Infrastructure Europe, к середине октября страны ЕС не сумели закачать в ПХГ около 26% необходимого количества газа. В настоящий момент запасы объединения составляют лишь 81 млрд куб. м, что стало наименьшим значением на эту дату с 2011 года. При этом нормы Еврокомиссии (ЕК) предусматривают, что каждое государство-участник союза должно обеспечивать заполненность хранилищ на 90%.

По словам Алексея Миллера, председателя правления «Газпрома», страны ЕС «продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона». Проблему признают и в руководстве Евросоюза. Так, представитель ЕК Анна-Кайса Иконен заявила журналистам на брифинге в Брюсселе, что Старый Свет ожидает крайне трудный период.

На этом фоне ЕС даже прибегал к увеличению импорта российского СПГ: в сентябре в сравнении с августом уровень поставок вырос на 60%, говорится в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). По мнению Bloomberg, эта ситуация стала итогом неспособности ЕС приспособиться к новым реалиям рынка энергоносителей. Европа до сих пор пытается жить по «прежней модели», в рамках которой компании покупали более дешевый газ летом и продавали его зимой. Однако действовать по этому алгоритму стало сложно из-за сокращения поставок трубопроводного газа из РФ и перехода на американский СПГ.

Издание прогнозирует: в случае холодной зимы или новых перебоев Европе придется закупать сжиженный газ по высоким ценам, что может подтолкнуть инфляцию и увеличить счета за энергию. При этом стратегические резервы на данный момент имеются лишь у девяти стран ЕС. Их совокупный объем составляет около 12 млрд куб. м, что соответствует 13 дням потребления.

«Восполнить нехватку газа за счет активизации уже имеющихся или качественно новых поставщиков у Европы не получится. Ни Азербайджан, ни Катар, ни другие ближневосточные игроки в кратчайшие сроки «запаять» образовавшуюся брешь не смогут. Даже на СПГ надежды нет – все объемы уйдут в Азию, где их стоимость значительно выше», – рассуждает экономист Иван Лизан.

Поэтому евробюрократия попытается в свойственной себе манере «сделать хорошую мину при плохой игре». «Для Брюсселя это не в новинку. Еврокомиссия объявит о программе энергосбережения. А падение спроса на газ использует в качестве аргументации псевдо-успеха. В 2022–2023 годах такая схема сработала, и чиновники наверняка ее повторят», – продолжает он.

Однако, по мнению Станислава Митраховича, ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ, Европа теоретически может увеличить закупки газа за счет искусственного наращивания стоимости энергоносителей, что позволит Старому Свету победить Азию в «ценовом арбитраже».

«Если Брюссель сумеет предложить более выгодную сделку американским компаниям, работающим в сфере СПГ, Штаты начнут «разворачивать» танкеры в ЕС.

Фирмы в любом случае ориентируются на выгоду, поэтому если союз даст понять крупнейшим игрокам рынка, что он готов поддерживать высокую стоимость СПГ на протяжении долгого времени, дефицит удастся преодолеть в короткие сроки»,

– полагает он. Впрочем, и этот сценарий не сулит Европе ничего хорошего. «Эта стратегия серьезно ударит по промышленности региона. Чтобы предотвратить коллапс Брюсселю потребуется наращивать субсидии для бизнеса, что позволит перекрыть выросшие расходы компаний на закупку энергоресурсов», – добавляет эксперт.

Кроме того, союз может попытаться перекрыть дефицит газа искусственным сокращением производства. «На этом фоне крупные потребители перестанут закупать топливо в прежних объемах и начнут выпускать меньше продукции. Это позволит преодолеть нехватку газа, но конкурентоспособность экономики ЕС будет снижена в разы», – подчеркивает Митрахович.

Тем не менее, ситуация в Европе все еще далека от катастрофической, считает Лизан. «Объединение сможет пережить холода примерно так же, как все эти годы их переживала Украина. Отопительный сезон, в традициях Киева, в ЕС начнут позже, газ будут активно экономить, а цены за его потребление нарастят, из-за чего часть потребителей не сможет платить по счетам», – полагает собеседник. «Соответственно, европейцам придется значительным образом экономить на отоплении собственных домов. Но

ходить в свитере жителям Старого Света не привыкать. Нехватку энергии им вновь объяснят заботой о природе и призовут равняться на британских лордов, которые давно носят шерстяные заштопанные кофты. Так вынужденная бедность превратится в добродетель»,

– сыронизировал Лизан. С тем, что перед европейцами не стоит «вопрос физического выживания», согласен и Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. «Финансовых ресурсов у Брюсселя пока еще много, а значит, государства смогут субсидировать счета в достаточном объеме», – уточняет он.

Когда же промышленность сократит потребление газа, рынок постепенно сбалансируется, хотя уровень благосостояния местных жителей заметно упадет. «Да, граждане ЕС ощутят себя беднее. Люди будут подкручивать счетчики, устанавливать дополнительные батареи, но замерзших на улице жителей Парижа или Берлина мы не увидим», – добавляет эксперт.

По его оценке, в случае если ситуация значительным образом обострится, Европа может попытаться вернуться к потреблению угля. «Это естественный заменитель газа, потребление которого сокращалось лишь из-за климатических установок Брюсселя. Но сложная ситуация на рынке может подвинуть в сторону идеологию», – рассуждает собеседник. Как бы то ни было, в сложившейся ситуации Европа виновата сама.

«ЕС постоянно выставлял Россию ненадежным поставщиком, заявляя, что трубопроводы Москвы якобы являются энергетическим оружием. При этом реальных поводов усомниться в условиях сотрудничества со Старым Светом РФ никогда не давала»,

– подчеркивает он. Так, даже после начала СВО отечественный газ по «Турецкому потоку» поступает, в том числе в страны НАТО. «Через Украину транзит сохранялся вплоть до начала прошлого года. И прекратили его не мы, а офис Владимира Зеленского, чем вызвал немало проблем для собственных союзников», – отмечает эксперт.

«Однако уроков европейцы не извлекают. С 1 января они запрещают себе покупать российский сжиженный газ, хотя логичнее было бы перенести запрет хотя бы на апрель, когда завершится отопительный сезон. Россия занимает второе место по объемам таких поставок на европейский рынок, но в Брюсселе на отсрочку не пойдут, ведь они желают «давить» на Москву», – указал Юшков.

Столь провальная энергетическая политика ЕС, по мнению Лизана, выработалась в Брюсселе на фоне недооценки возможностей России еще в самом начале спецоперации. «Очевидно, что европейцы делали ставку на скорое поражение РФ. Они искренне верили, что ВСУ сумеют триумфально выиграть в сложившемся противостоянии», – акцентирует эксперт.

«Поэтому в столицах Старого Света считали, что ослабление России – вопрос времени. Конфликт виделся им временным явлением, после окончания которого из Москвы можно будет вить любые веревки. Но расчет, к неожиданности Брюсселя, оказался провальным. И теперь ЕС предстоит расплачиваться за собственные ошибки», – заключил Лизан.