Лишится ли Россия китайских товаров

Взгляд
17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
Разделы

Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
Перейти а раздел…

Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский экспериментФото: REUTERS/Henry Nicholls
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...

Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как защититься от коронавируса

    Россия накажет Белоруссию

    США заразили Китай коронавирусом?

      Перейти а раздел…

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Голикова сообщила о 40 тыс. аппаратов ИВЛ в России
              Путин перечислил меры по борьбе с коронавирусомПутин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам из-за коронавирусаМинпромторг рекомендовал торговым сетям держать покупателей на расстоянии метраУЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год
              Оперштаб опроверг информацию о закрытии Москвы на карантин по коронавирусуДепутата Катасонова предложили лишить мандата за нарушение карантинаНацбанк Украины признал нехватку валютыЧерная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
              Голикова: В России зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусомСобянин рассказал Путину о системе отслеживания потенциальных носителей коронавирусаУмерла вдова Юрия ГагаринаВидео о «знаменитом российском лекарстве от коронавируса» вызвало ажиотаж в Италии

              природа заболевания


              Китайские врачи заявили о повторении Европой их ошибок в борьбе с коронавирусом

              компания «Конкорд»


              Евгений Пригожин пообещал подать иск к США на 50 млрд долларов

              легкое заболевание


              Представитель ВОЗ объяснила отличия нового коронавируса от SARS и MERS

              Видео

              межрасовая рознь


              Расизм остался основой американского общества

              спутник Земли


              Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

              финансовая система


              Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

              бывший ссср


              Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

              Главный проигравший


              Никита Коваленко: Россия нанесла контрудар по экономике США

              Все против нас


              Александр Малькевич: Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

              Демократические ценности


              Алексей Алешковский: Демократия – это не идеалы, а практики

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?

              Лишится ли Россия китайских товаров

              Трудолюбивые китайцы по-прежнему готовы поставлять свои товары в Россию   17 марта 2020, 18:10
              Фото: Andy Wong/АР/ТАСС
              Текст: Михаил Кувырко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Коронавирус породил не только чисто медицинские, но и гораздо более глобальные страхи. В частности, массово звучат опасения, что в результате эпидемии крайне пострадало промышленное производство в Китае – и весь мир, в том числе и Россия, может остаться без китайской электроники и многих других товаров. Однако практика показывает, что все на самом деле совсем иначе.

              По данным Главного таможенного управления КНР, за первые два месяца этого года внешнеторговый оборот страны в долларовом эквиваленте сократился на 11%, до уровня 519,9 млрд долларов, причем экспорт падал опережающими темпами – минус 17,2% (292,4 млрд долларов). В разрезе отдельных стран наиболее значительным стало сокращение торговли Китая с Канадой (35,8%), а на втором месте оказалась Россия – минус 24,9%.

              В январе-феврале экспорт из Китая в РФ снизился в стоимостном выражении на 29,3%, и импорт российских товаров в КНР – на 13,8%. Известны также последствия вспышки коронавируса для промышленности КНР: добавленная стоимость крупных предприятий (китайский аналог индекса промпроизводства) по итогам января-февраля упала на 13,5% в годовом исчислении.

              Медленное восстановление

              На первый взгляд, эта статистика вызывает серьезное беспокойство. Особенно учитывая то, насколько значимыми являются китайские товары для российского рынка, причем конечным потребительским сегментом – электроникой, одеждой, игрушками и т.д. – импорт из КНР далеко не исчерпывается. Крупным потребителем китайской продукции являются также российские промышленные предприятия самых разных отраслей – от машиностроения до фармацевтики. Понятны и опасения российских экспортеров таких товаров, как нефть и нефтепродукты, газ, лес, металлы, уголь и т.д.

              Однако на фоне нарастающей коронавирусной паники почти без внимания широкой публики остаются последние новости из Китая, которые складываются в обнадеживающую картину начавшегося восстановления экономики КНР после вынужденного простоя. Как сообщило 17 марта главное новостное агентство страны «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет КНР по делам развития и реформ, производство на данный момент восстановили уже более 90%  крупных китайских промышленных предприятий. В таких индустриально развитых регионах, как Чжэцзян, Цзянсу, Шанхай, Шаньдун, Гуанси и Чунцин, к работе вернулись уже почти все ведущие компании. Нормализовались показатели производства в цветной металлургии, в фармацевтической, химической и электронной промышленности объемы выпуска достигли уже 90% от прошлогодних.

              Сложнее идет восстановление экономики провинции Хубэй, откуда пришел коронавирус, но и оттуда уже поступают хорошие новости. Несколько дней назад стало известно, что в центре провинции, городе Ухань восстанавливают производство не только предприятия, обеспечивающие жителей товарами первой необходимости, магазины и сети электронной коммерции. На минувшей неделе о возобновлении работы в Ухани также объявили автозаводы японских корпораций Honda и Nissan. В Чунцине, по информации на 12 марта, уже возобновили работу и производство 840 ключевых компаний, работающих в сфере внешней торговли, количество представленных ими таможенных деклараций вернулось к показателю около 80% от уровня годичной давности.

              Данные китайской статистики (которые традиционно не вызывают абсолютного доверия) дополняют независимые западные источники. По оценке агентство Bloomberg, на конец прошлой недели китайская экономика работала на 80–85% своей нормальной мощности. «Мы полагаем, что к концу этого месяца ситуация полностью нормализуется», - заявил несколько дней назад глава французской судоходно-логистической группы CMA CGM Родольф Сааде в интервью Financial Times. По его оценке, объемы грузоперевозок из Китая вернутся к нормальным уровням уже к концу марта. И в том числе потому, что опустевшие европейские склады требуется заполнять товарами из КНР.

              Во многом рукотворный кризис

              В настоящий момент большинство китайских предприятий, приостановленных из-за коронавируса, запускают производство, подтверждает руководитель российского аналитического агентства Infranews Алексей Безбородов. Хотя, уточняет он, работают китайские компании пока не на полную мощность, потому что китайцы очень инертны: сначала их выгоняли на карантин, а теперь их надо, наоборот, выгонять из карантина. Однако остаются проблемы с поставками в Европу, поскольку новые заказы там делать сейчас некому – из-за распространения коронавируса многие европейские страны стремительно вводят карантинные меры.

              О масштабах проблем свидетельствует февральская статистика грузооборота в порту Гамбурга, где более четверти прошлогоднего оборота контейнеров приходилось на торговлю с Китаем.

              В феврале объем перевалки в Гамбурге снизился на 40%. В полной мере последствия китайского форс-мажора дадут о себе знать в текущем месяце, заявил на днях интервью Reuters глава Port of Hamburg Marketing Аксель Маттерн.

              Во многом этот кризис имеет рукотворный характер, отмечает Безбородов: «Сейчас восстановление торговли с Китаем во многом упирается в нехватку контейнеров. В прошлом году основные мировые контейнерные операторы сначала не организовали нормальный вывоз порожних рефрижераторных контейнеров из Китая под загрузку, а затем на фоне коронавируса добавилось еще порядка полутора миллионов порожних контейнеров. Только сейчас их начинают заполнять и отправлять в Европу, но в Европе, Америке и России контейнеров под экспорт в Китай не хватает.

              Такого дисбаланса раньше никогда не было:  обычно порожняк скапливался в Европе. Теперь же контейнерные линии, которые сами виновны в этой ситуации, берут за доставку порожнего контейнера на Урал около 1500 долларов, несмотря на то, что это их обязательство предоставлять оборудование. Это фактор, который в ближайшие два-три месяца приведет к серьезному удорожанию российского экспорта - фактически в два раза по доставке».

              Что касается импортных контрактов с Китаем, то сейчас в России задержка по их исполнению составляет около шести недель, отмечает Алексей Безбородов. По его словам, самым узким местом оказались фармкомпоненты, также есть определенные проблемы с некоторыми запчастями и комплектующими для тяжелой техники, в основном строительной, и для заводов. Но каких-то критических проблем с наличием китайских товаров массового потребления – электроники, текстиля и т.д. – на российском рынке нет, констатирует эксперт.

              Удалось не допустить критического падения китайского импорта и в таком сегменте, как продовольствие, от которого существенно зависят регионы Дальнего Востока. В начале года произошли перебои с поставками продуктов питания, после чего цены на овощи в далневосточных городах резко подскочили. Но затем грузовикам из Китая снова разрешили пересекать границу и ситуация нормализовалась. Еще в конце февраля вице-премьер правительства Приморского края Константин Шестаков сообщил, что импорт китайских овощей полностью восстановлен, вся продукция в торговых сетях продаётся по доступным ценам.

              Паника отменяется

              Аналитики отмечают, что низшая точка в экспортно-импортных операциях в китайских портах была пройдена еще в середине февраля. По итогам первой недели марта, китайская портовая ассоциация СРНА зафиксировала рост оборота восьми крупнейших контейнерных портов на 9,1%.

              Одновременно позитивные сигналы стали подавать наземные контейнерные операторы. Например, британская транспортно-логистическая компания Davies Turner заявила о возобновлении регулярной работы интермодального сервиса Express China, соединяющего Китай с Лондоном через немецкий Дуйсбург и голландский Роттердам. Из-за продолжающегося карантина в Ухани компания просто перенесла точку отправления поездов в другой мегаполис – Сиань.

              Активизируется и сообщение с Россией. Несколько дней назад стало известно об отправке из Нанкина в направлении Москвы поезда с 88 стандартными контейнерами с автозапчастями и деталями для бытовой электроники общей стоимостью около 3,77 млн долларов.

              В обратном направлении грузы также движутся. В начале марта в город Сюйчжоу в провинции Цзянсу в центральном Китае прибыл грузовой поезд из Улан-Удэ, который доставил около 3 тысяч кубометров пиломатериалов для местных деревообрабатывающих предприятий.

              Всего, по данным китайской статистики на 11 марта, с начала этого года из Цзянсу по направлению Китай – Европа было отправлено более 200 составов – примерно на треть больше, чем годом ранее. По сравнению с морским и авиационным транспортом, в железнодорожных перевозках уровень механизации гораздо выше, что позволяет избежать прямых контактов между людьми и делает доставку этим транспортом гораздо безопаснее с точки зрения борьбы с коронавирусом.

              По словам Алексея Безбородова, сейчас намечаются также определенные проблемы с экспортом российских товаров в Китай, как морским, так и железнодорожным, поскольку те запасы, которые были сделаны для промышленности на китайский Новый год, по сути, не израсходованы – это главным образом лес, металл, газ, нефтепродукты. Но и здесь, уточняет эксперт, масштаб бедствий не стоит преувеличивать: один месяц мы не увидим потребление наших грузов или увидим с дисконтом 30-40%, но это – объективный фактор, который уже всем понятен. Одновременно действует фактор девальвации рубля, который влияет на снижение импорта и потенциально повысит экспорт, когда решится проблема с порожняком и выходом на полную мощность китайских предприятий.

              «Самое главное, что грузы в Китай и из Китая идут, все погранпереходы работают, в Благовещенске ожидается открытие нового автомобильного моста, который будет работать на полную мощность к концу года, – напоминает Безбородов. – К этому же времени, а то и раньше можно ожидать нормализацию объема грузоперевозок из Китая, если, конечно, Европа снова не наделает ошибок. Но глобальных проблем нет – с самого начала было понятно, что не надо нагнетать панику».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............