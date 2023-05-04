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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Французские министры попали под каток русофобии

Франсуа Фийон отверг обвинения в коррупции Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшего премьер-министра Франции заставили публично оправдываться – и не за что-нибудь, а за совершенно законное сотрудничество с российским бизнесом. Обвинения звучат буквально следующим образом – «коррупция в интересах России», и касаются они целой группы французских политиков. Однако перед нами не просто русофобия, а нечто гораздо более замысловатое. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Франсуа Фийон отверг обвинения в коррупции
    		  
    4 мая 2023, 15:00
    Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Бывшего премьер-министра Франции заставили публично оправдываться – и не за что-нибудь, а за совершенно законное сотрудничество с российским бизнесом. Обвинения звучат буквально следующим образом – «коррупция в интересах России», и касаются они целой группы французских политиков. Однако перед нами не просто русофобия, а нечто гораздо более замысловатое.

    Во Франции набирает обороты охота на ведьм, имеющая отчетливый русофобский оттенок. В качестве черной метки используются связи обвиняемого с Россией, а в качестве обвинения фигурируют «подозрения в злоупотреблении доверием» и «торговля влиянием», которые французские СМИ, чтобы не перегружать мозг читателя, нередко заменяют простым и ясным «коррупция в интересах России».

    Цели такого шельмования ясны: опорочить конкурента и выдавить его из политического поля, свести старые счеты. Ослабить партию, к которой он принадлежит, и заодно усилить свои собственные позиции. Также немаловажно указать обывателю фигуру врага, на которой тот, задавленный политкорректностью и массой неписаных, но обязательных для соблюдения правил, сможет беспрепятственно выместить свои эмоции.

    В медийном поле фигурой, которой постоянно приписывают слишком тесные связи с Кремлем, стала Марин Ле Пен. И хотя с начала конфликта на Украине она ведет себя осмотрительно и не позволяет себе заявлений, которые могли бы повредить ей или партии, обвинения в ее адрес стали расхожим местом, так как еще несколько лет назад стало известно, что она брала в кредит крупные суммы денег в российских банках. Впрочем, так как брать деньги в кредит законом не запрещено, ее врагам пришлось ограничиться заявлениями, что взамен она могла идти на уступки, выгодные для России.

    Странно, что в наше время, когда буквально все при желании прослушивается и движение любого евроцента можно отследить, до сих пор не было предъявлено никаких прямых доказательств «пророссийской коррупции» мадам Ле Пен. Долгое время утверждалось, что и она, и ее партия Национальное объединение занимают пророссийские позиции – но так как нельзя бесконечно пережевывать один и тот же довод о взятых когда-то в кредит деньгах, судя по всему, было принято решение расширить ряды обвиняемых.

    Чрезвычайно удобной жертвой для этого стала организация «Франко-российский диалог», которая во Франции именуется просто «Диалог», созданная в 2004 году под патронажем Жака Ширака и Владимира Путина.

    Целью организации было развитие сотрудничества между двумя странами, в первую очередь – экономическое. Предъявить обвинения напрямую Шираку было бы неудобно – во-первых, он бывший французский президент, а во-вторых, ему хватило такта умереть в сентябре 2019-го, до того, как отношения между странами испортились. Но было бы желание, а обвинить кого-нибудь всегда можно.

    В октябре прошлого года в СМИ чудесным образом просочились сведения, что два самых активных французских представителя «Диалога» – бывший сенатор Ив Поццо ди Борго и депутат Европарламента Тьерри Мариани, принадлежащий к партии Марин Ле Пен, – состоят на подозрении у специального подразделения парижской прокуратуры, которое расследует их деятельность.

    При этом официально представители прокуратуры заявили, что «расследование идет, но его прогресс не подлежит огласке». Несмотря на это, СМИ узнали, что обвиняются именно Мариани и Поццо ди Борго, и что дела были открыты еще в сентябре 2021 года, потому что бдительным службам стало известно, что

    путешествия обоих политиков в Россию оплачивались российской стороной. Это самое главное и, похоже, самое ужасное обвинение, которое ретивые следователи смогли нарыть.

    Любопытно также проанализировать хронологию событий: в отношении Тьерри Мариани следствие было открыто за месяц до того, как он собирался выставить свою кандидатуру на региональных выборах, и какое-то время расследование вели в обстановке полной секретности. После февраля 2022 года Мариани несколько раз выступал по телевидению, призывая к мирному урегулированию конфликта, после чего в прессу внезапно и, конечно, по совершенно случайному совпадению просочились сведения о том, что его подозревают в коррупции.

    И Тьерри Мариани, и Поццо ди Борго были известны своими призывами налаживать сотрудничество с Россией. Причем Мариани «открыто защищал французские экономические интересы», а Поццо ди Борго среди прочего «горячо высказывался в поддержку внешней политики Владимира Путина».

    Узнав о том, в чем его обвиняют, Мариани публично в решительной форме отверг все обвинения и заявил, что у него нет «ни одной акции никаких российских предприятий», а затем потребовал создания парламентской комиссии для разбора своего дела.

    Партия поддержала его требование, так как Национальное объединение стали слишком часто обвинять в «путинофилии», и по ее инициативе была создана парламентская комиссия для расследования иностранного вмешательства, которую возглавил соратник Марин Ле Пен Жан-Филипп Танги. Тьерри Мариани публично допросили и, разумеется, не нашли ничего. Да, он состоял одним из президентов организации, но это была легальная организация под патронажем бывшего президента Франции. И вообще нечего тут огород городить.

    После чего комиссия неожиданно для всех призвала к ответу Франсуа Фийона, бывшего кандидата на пост президента. При президенте Саркози Фийон был премьер-министром Франции, а после своего поражения на президентских выборах в 2017 году ушел из политики. И нельзя сказать, чтобы он ушел в никуда, так как он через некоторое время оказался в советах директоров российских компаний «Сибур» и «Зарубежнефть».

    Хотя Фийон 25 февраля прошлого года публично заявил о том, что уходит из российских компаний, и хотя, как уже сказано, он с 2017 года отошел от политики, это не помешало комиссии, которую контролирует Национальное объединение, вызвать его на ковер и допросить по поводу его связей с Москвой.

    К чести Фийона следует сказать, что он оказался крепким орешком. Вместо того чтобы мямлить и извиняться, он с ходу перешел в атаку и заявил: «Хочу заметить, что с того момента, как я ушел из политики, я являюсь частным лицом и имею право выстраивать мою профессиональную карьеру так, как считаю нужным». И язвительно добавил: «Если мне захочется торговать рийетом (разновидность паштета) на Красной площади, я так и сделаю».

    Судя по всему, Фийон отлично понимает, что предъявить ему нечего. По мнению СМИ, комиссия, созданная по инициативе партии Ле Пен, пытается таким образом отвести от себя обвинения в сотрудничестве с Россией.

    Однако дело в том, что, начав с собственного депутата Тьерри Мариани, комиссия вовсе не собирается останавливаться, а ее полномочия – выявлять тех, кто способствует враждебной «пропаганде или принятию решений, входящих в конфликт с национальными интересами», размыты и потому могут трактоваться чрезвычайно широко.

    Вполне можно допустить, что Национальное объединение пытается обелить себя, расширяя круг возможных обвиняемых: смотрите, не только мы сотрудничали с Москвой, посмотрите хотя бы на бывшего кандидата в президенты Фийона, а потом мы вам и других предъявим, кто не связан с нашей партией. Но это узкая миссия, а есть и более широкая.

    И заключается она в том, что данная комиссия имеет все возможности для того, чтобы стать идеальным инструментом для политической борьбы и преследования неугодных.

    Поэтому рискнем предположить, что руководство этой комиссией вскоре перехватят и охоту на ведьм используют уже в совершенно иных интересах – и в иных масштабах.

    А в ближайшее время сюда на допрос уже вызваны бывший министр французского правительства Жан-Пьер Шевенман и бывший депутат Европарламента Жозе Бове. Возможно, они тоже виноваты в том, что путешествовали за счет России или ели икру. Главное – было бы желание обвинить, а виновные найдутся.
     
     
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