Кто и как воюет за воду

В феврале украинские депутаты предложили решить проблему с водоснабжением Крыма пресной водой путем переговоров по Донбассу, наглядно продемонстрировав тем самым, как ресурс, доступ к которому признан ООН базовым правом человека, может превратиться в политический инструмент. И такие случаи наблюдаются все чаще.