Чубайс как «смутное время» России Как Корея завоевывает мир Парламент Южной Кореи предоставил отсрочку от армии артистам кей-попа, другими словами – корейской попсы. Такое внимание властей к популярной музыке не случайно: это созданный ею проект и феноменально прибыльный бизнес. И в плане покорения мира он значительно эффективнее, чем армия.

