Убивает ли солнечный свет коронавирус?

Солнечный свет способен убить коронавирус и может быть использован для лечения пациентов с COVID-19. А может, и нет. С такими заявлениями на брифинге 24 апреля выступил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер ссылался на исследование, недавно проведенное министерством внутренней безопасности США. Там утверждалось, что в воздухе вирусные частицы начинают разрушаться уже при температуре от 21 до 24 градусов при низкой влажности в 20%, а если влажность повысить до 80%, то при тех же температурах за пару минут вирус погибнет и на различных поверхностях.

При этом в конце марта со схожей риторикой выступил и глава российского Минздрава Михаил Мурашко: «Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня».

Специалисты же Всемирной организации здравоохранения не столь оптимистичны. Еще в начале марта исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан на медиабрифинге слегка остудил пыл уверовавших в губительные для вируса свойства солнечных лучей: «Надеяться, что летом вирус просто возьмет и исчезнет, не стоит. У нас нет никаких оснований так считать».

На самом деле на сайте ВОЗ давно существует раздел «мифы о коронавирусе». На первых порах пандемии он был небольшим и развенчивал теории насчет поедания чеснока для защиты от «ковида» и распития алкоголя с той же целью. Сейчас этот раздел разросся и даже продолжает обновляться. А виной всему лавинообразный поток недостоверной информации, распространяющийся, кажется, ничуть не медленнее самого вируса.

Под номером один в списке мифов сейчас стоят сети 5G, «передающие вирус». История с ними действительно довольно интересная, но ВОЗ, кажется, не совсем верно уловила претензию людей к 5G. Она была направлена прежде всего на радиацию, которую излучают вышки, и на ее негативное воздействие на организм в целом и на иммунную систему в частности. Это, мол, повышало риск заболеть. Но на самом деле даже эти доводы были беспочвенными.

А вот миф номер два теперь – солнце как убийца вируса. «Воздействие солнца или температур выше 25 градусов НЕ ЗАЩИЩАЕТ от COVID-19», – жирным шрифтом пишет ВОЗ.

«Вы можете заразиться вне зависимости от погоды за окном. В жарких странах тоже есть инфицированные», – также говорится в сообщении.

В разделе есть отдельный пункт, касающийся стран с влажным климатом: «Актуальные исследования показывают, что вирус передается абсолютно в любых регионах, в том числе с жарким и влажным климатом. Также нет причин считать, что холодный климат убивает коронавирус».

Но откуда же тогда все эти утверждения насчет спасительного солнца? «На самом деле в этом что-то есть, потому что большинство вирусов, и коронавирус в том числе, ультрафиолетом убивается. Вопрос только в том, какое именно количество света для этого требуется. Неслучайно вирусные инфекции летом идут на спад», – заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Но при этом он добавил, что вряд ли эпидемию можно победить лишь за счет ультрафиолета. И это ключевой момент, поскольку одно дело – создавать для гибели вируса идеальные условия по температуре и влажности, и другое – оценивать его распространение в подвижных условиях земного климата.

Пока исследования взаимосвязи погоды и распространения вируса можно пересчитать по пальцам одной руки.

Первая заметная работа была опубликована в конце марта двумя учеными из Массачусетского технологического института. Подняв статистику, они обнаружили, что по состоянию на 22 марта 90% случаев заражения пришлись на страны, где температура в тот момент составляла от 3 до 17 градусов Цельсия. Предположив, что климат может как-то влиять на скорость распространения, они пришли к выводу, что в странах с жарким и влажным воздухом эпидемия действительно способна замедлиться.

Примерно в тех же числах вышло два китайских исследования с одинаковыми выводами. Ученые проанализировали ежедневный прирост числа заболевших в нескольких десятках городов Поднебесной и оценили эти показатели сквозь призму температуры и влажности воздуха. Выяснилось, что при влажности в диапазоне от 67% до 85% каждое повышение температуры на один градус на 36–57% снижало число инфицированных.

«Этот результат вполне согласуется с тем, что высокая температура и влажность снижают распространение гриппа и ОРВИ. И это указывает на то, что наступление летнего и дождливого сезона в Северном полушарии может замедлить передачу коронавируса», – сочли авторы одной из работ.

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Кроме того, есть различные работы, в которых ученые описывали воздействие на SARS-CoV-2 экстремальных температур. Французы, например, заключили, что вирус погибает за 15 минут при 92 градусах Цельсия, китайцы же утверждают, что заразным он перестает быть уже через полчаса при 56 градусах, а при 70 градусах на это понадобится всего пять минут. Но все это лишь идеальные условия.

Что же касается работ, затронувших влияние климата на эпидемию в стране, то и тут речь не идет о полной победе над вирусом за счет температуры и влажности. «Хотя экспериментальные исследования и показывают взаимосвязь между высокими температурами и влажностью и выживаемостью SARS-CoV-2, есть еще масса сторонних внешних факторов, которые влияют на уровни распространения в реальном мире», – говорится в апрельском сообщении национальных академий наук, инженерии и медицины США, также анализировавших последние работы по теме.

Это действительно так. Рецензенты опубликованных исследований отмечали, что авторы не учитывали логистические особенности регионов, принятые местными властями меры, количество и качество проведенных тестов, культурные особенности нации, в конце концов.

Поэтому радоваться жителям теплых стран точно не стоит. А граждане Ирана, Португалии, Индии, да и Испании с Италией, вообще вряд ли всерьез воспримут заявления о солнце как спасении.