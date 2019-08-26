Можно ли обезвредить ураган ядерной бомбой?

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Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками – в первую очередь США и европейскими странами – практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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«Кукурузникам» ищут срочную замену

Ан-2 были рабочей лошадкой сельской авиации еще с 1940-х годовФото: Валерий Морев/ТАСС
На смену легендарному «кукурузнику» будет разработан новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек. Сейчас в малой авиации остался небольшой парк старых советских самолетов, которых с каждым годом становится все меньше. Но и создание нового «кукурузника» не решит все проблемы, связанные с возрождением местной авиации в России.  Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

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Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...

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Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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              Можно ли обезвредить ураган ядерной бомбой?

              		   26 августа 2019, 13:22
              Фото: NOAA/Reuters
              Текст: Алексей Яковлев

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              В теории можно. Но цена будет слишком высока.

              Дональд Трамп в очередной раз поразил всех неординарной идеей. Сначала была инициатива о покупке Гренландии, за которую в Дании его сочли умалишенным, а теперь настал черед борьбы со стихией. 

              На одном из совещаний, где обсуждались идеи противостояния ураганам, президент США бросил такую реплику: «Так, я понял. А почему бы нам не взорвать их? Они формируются у побережья Африки, и когда они пересекают Атлантику, мы бы сбросили бомбу в эпицентр и разрушили их». Как сообщает издание Axios, присутствовавшие в кабинете просто выпали в осадок. 

              И действительно, мысль американского лидера кажется сумасшествием. Но надо сказать, что Трамп все же отнюдь не безумен. И некоторые сотрудники его администрации, комментируя эту идею, даже пытались подсветить тот момент, что президент хотя бы интересуется, «задает вопросы». Но что будет, если все слушатели вдруг согласятся с ним? Будет очень плохо – в первую очередь тем же американцам. 

              Идея о том, что ураганы стоило бы бомбить, родилась в США во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра, в конце 50-х.

              Был такой метеоролог Джек Рид, работавший в одной из лабораторий министерства энергетики США. Когда страна вовсю была одержима идеей использования ядерных взрывов в мирных целях (т.н. Операция «Плаушер»), он опубликовал статью, в которой предложил необычный вариант борьбы с тропическими циклонами, которые действительно – тут Трамп был прав – в большинстве своем приходят к восточному побережью Штатов из Африки.

              Как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД объяснил Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН. «Вблизи западного побережья Африки есть зона атмосферной неустойчивости, там образуются атмосферные волны. И в результате формируются небольшие циклоны, которые вместе с пассатами начинают двигаться в сторону Соединенных Штатов. По пути они проходят над участками теплой воды, и возникает эффект конвекции – воздух разогревается, влага конденсируется – воздух поднимается вверх и еще сильнее закручивает этот тропический шторм. Когда область теплой воды, над которой проходит циклон, очень обширна, он начинает развиваться в ураган. И впоследствии обрушивается вместе с пассатом на восточное побережье США», – рассказывает Семенов.

              Так вот – пассаты несут тропический циклон в Соединенные Штаты через Атлантический океан. Джек Рид предложил следующее: подобраться к эпицентру урагана на подлодке, запустить с нее ракету с водородной (термоядерной) бомбой – и вуаля, проблема решена. Ученый изучал влияние взрыва водородных бомб на атмосферу и основывался на том факте, что при детонации происходит мощный вертикальный выброс воздуха высотой в десятки километров. Он посчитал, что взрыв бомбы «вытолкнет» теплый воздух, который является движущей силой урагана, в стратосферу, а в циклоне его заменит более холодный, что значительно ослабит шторм. Рид был уверен, что детонация 20-мегатонной бомбы вполне способна снизить скорость урагана практически вдвое.

              Но его расчеты были неверны. Даже если проигнорировать тот факт, что циклон может двигаться со скоростью до 250 км/ч, и из-за этого его было бы довольно сложно «поймать», его мощь и размеры зачастую слишком велики для любых бомб.

              Для понимания – за весь 1990 год все человечество в целом потребило в 5 раз меньше электроэнергии, чем производит один среднестатистический ураган.

              «Размер урагана – порядка миллиона квадратных километров. А взрыв атомной бомбы будет воздействовать на площадь примерно 10х10 или 20х20 километров», – говорит Семенов. 

              На самом деле все, вероятно, еще хуже. Ученые рассчитали – чтобы ослабить ураган с эпицентром в 35-40 км с 5 до 2 категории, придется вызывать столб из полутонны воздуха практически на каждом квадратном метре этого «ядра». Так что бомб могло бы потребоваться не одна и не две, а даже больше.

              И это мы еще не дошли до самого главного минуса идеи о «взрыве ураганов». Из-за которого никто Рида в итоге за исключением нескольких человек не поддержал. 

              «Важно, что ветер-то будет дуть как раз с Востока на Запад, и вся радиация от ядерных бомб придется как раз на США. То есть даже если вдруг водородная бомба поможет победить ураган, то вместо него люди получат огромное облако радиоактивного загрязнения», – рассказывает Семенов. 

              Так что научное сообщество давно уже отмело эту странноватую идею. Но она, тем не менее, по-прежнему жива. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уже уставшее от этих разговоров, которые появляются с каждым новым мощным циклоном, даже отдельно развенчало миф о действенности этого способа. И там есть такие строки: «Помимо того, что (такой взрыв) может даже не сказаться на шторме, радиоактивные осадки довольно быстро с попутными ветрами достигнут земли и ужасающе скажутся на экологии. Так что излишне говорить, что это не самая лучшая идея».

              Кроме того, даже если Трампу все же захочется продавить эту мысль, реализовать ее он попросту не сможет – по юридическим причинам. В 1990 году США и СССР подписали и ратифицировали Договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях, который запрещает любые – отдельные или групповые – взрывы бомб общей мощностью свыше 150 мегатонн. В том числе в атмосфере, не под землей. Для урагана потребуется больше. Этот договор действует и сейчас, так что при всем желании Трамп не имеет права нарушить его.  

              Что же касается способов борьбы с ураганами, пока человечество может только изучать их и на основе этих исследований пытаться минимизировать ущерб на суше.


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