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10 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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              Почему Абхазия избежала «майдана»

              Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозиции   10 сентября 2019, 11:06
              Фото: Илья Питалев/РИА новости
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния?

              В новейшей абхазской истории власть уже дважды переходила из рук в руки на фоне протестов вооруженного населения, отдаленно напоминающих пресловутый «майдан». И в обоих случаях в центре событий находился Рауль Хаджимба.

              В 2004 году президентские выборы выиграл представитель оппозиции Сергей Багапш, оперировавший тогда лозунгами о демократизации и борьбе с коррупцией. Хаджимба, избиравшийся с позиции премьер-министра и официального преемника первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, итоги голосования не признал. В ответ сторонники Багапша начали захват административных зданий, и республика оказалась в шаге от гражданской войны, которой, к счастью, удалось избежать: повторные выборы все-таки состоялись, но Багапш и Хаджимба выступили на них тандемом как кандидаты на пост президента и вице-президента соответственно.

              В 2014 году Хаджимба был уже в роли лидера оппозиции, требовавшей от президента Александра Анкваба создать «правительство народного доверия» под угрозой того, что многотысячные митинги протеста «выйдут из-под контроля». В ходе этого кризиса большая часть парламента призвала Анкваба уйти в отставку и «не провоцировать пролитие крови», что он, поколебавшись, и сделал, а Хаджимба выиграл досрочные выборы уже в первом туре.

              Пять лет спустя мало кто в Абхазии сомневался в том, что власть он потеряет, и победа действующего президента во втором туре над Алхасом Квицинией со счетом 47,38% против 46,19% стала для оппозиции полной неожиданностью.

              «Квициния по идее должен был побеждать с математической точки зрения, поскольку не прошедшие во второй тур кандидаты отдавали свои голоса ему, но в Абхазии такая простая арифметика не работает. Работает сложная система закулисных соглашений между семьями и фамилиями. У Хаджимбы в этом плане ресурс больше», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт и публицист Евгений Крутиков.

              По его словам, Квициния несколько удивил своим заявлением о том, что намерен оспаривать победу на выборах в суде, ведь многие ждали от него штурма правительственных зданий. «Хотя еще не вечер, буйных много», – предупреждает Крутиков.

              Старший научный сотрудник Института социальных и политических исследований Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков связывает отсутствие в республике признаков «майдана» с тем, что Квициния и его союзники сами пять лет критиковали Хаджимбу за то, что он фактически сверг Анкваба. «Оппозиция изначально говорила, что будет действовать строго в правовом поле. Отсюда и адресация к закону о выборах президента», – заявил политолог газете ВЗГЛЯД.

              Противники Хаджимбы инкриминируют ему то, что при нем произошли ухудшение криминогенной обстановки, упадок государственных институтов и спад в экономике. Но в конце концов президенту, на протяжении почти всего срока полномочий испытывавшего на себе давление со стороны «улицы», повезло – причем повезло сразу несколько раз и «по крупному».

              Начнем с того, что в выборах по состоянию здоровья не смог участвовать Аслан Бжания – основной и бесспорный кандидат от оппозиционных сил. В середине апреля 2019 года он был доставлен в Москву в критическом состоянии. «Его сторонники говорят об отравлении. А их оппоненты, что это аутоиммунное заболевание, – рассказывает Новиков. – Если бы Бжания участвовал, то я считаю, что он набрал бы больше голосов, чем Квициния. Не исключаю, что все решилось бы в первом туре».

              Фамилии Бжании в избирательном бюллетене не оказалось, но было девять других, а на победу претендовали три фаворита – Хаджимба, Квициния и Олег Аршба, представлявший интересы свергнутого президента Анкваба. Разница между тремя кандидатами после первого тура оказалась минимальная – в пределах двух процентных пунктов, причем Аршба отстал от Квицинии всего на 300 голосов.

              И тут Хаджимбе опять повезло. Вместо того, чтобы поддержать Квицинию сразу, менее удачливые представители оппозиции приступили к торгам и перераспределению мест в новом правительстве, договорившись всего за три дня до второго тура. Параллельно Квициния умудрился оказаться участником нескольких казусов – например, выяснилось, что он нетвердо представляет себе, что такое НДС.

              В итоге Квицинии и Аршбе удалось объединить свой электорат, но все остальные избиратели ушли к действующему президенту, которого многие уже успели списать со счетов.

              «Большинство кланов так или иначе ситуативно сплотились против Хаджимбы в отсутствие очевидного лидера – Бжании. Это временная ситуация. Затем они между собой опять передерутся», – прогнозирует Крутиков.

              Как бы там ни было, президент, несмотря на неожиданную победу, оказался в сложной ситуации, когда население страны расколото примерно поровну. Считать себя тем единоличным победителем, которому достается все по праву первого, он не может – гражданский мир в республике сейчас хрупок и многое зависит от того, сможет ли Верховный суд вынести взвешенное решение, примут ли его стороны конфликта и смогут ли они договориться о некой коалиции в интересах страны в целом, как это было в 2004 году.

              Тогда Хаджимба продемонстрировал, что вполне способен на неприятные лично для него компромиссы во благо общего дела. Но теперь на нем лежит особая ответственность как на переизбранном президенте страны, которая застыла на пороге «майданного» сценария, но пока еще имеет шансы его избежать.

              «Если не будет выработан механизм преодоления раскола общества, то, боюсь, нынешний кризис – не последний»,

              – подчеркивает Новиков.

              Что же касается интересов России, они заключаются в том, чтобы Абхазия находилась на пути стабильного развития (с чем у республики сейчас объективные проблемы) и избегала острых внутренних кризисов, угроза которого сейчас нависла над черноморским побережьем. В остальном для РФ нет принципиальной разницы, кто из местных политиков является главой государства. С поправкой на то, что, по словам Крутикова, Квициния – новое лицо на местной сцене, и с ним нет прямой коммуникации из Москвы.

              «Мне кажется, что для Москвы и Квициния, и Хаджимба сумеют стать конструктивными партнерами. Кстати, отметим такой момент: Квициния сказал о возможности признания ДНР и ЛНР. Так что говорить, что кто-то более дружественно настроен к Москве, кто-то – менее, некорректно», – резюмирует Новиков.


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