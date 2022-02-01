Русские спокойны, как никогда

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Россия совершила прорыв в малой авиации

Совершил первый полет современный аналог советского кукурузника Пресс-служба «Байкал-
инжиниринг»/ТАСС
Первый полет совершил многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который пришел на смену разработанному более 70 лет назад в СССР легендарному «кукурузнику» Ан-2. Попытки найти ему замену предпринимались много раз, однако удалось это сделать только сейчас. Сможет ли новый самолет стать столь же уникальным и войти в историю, как Ан-2? Подробности...
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Лондон невольно окажет России огромную услугу

Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков REUTERS/Luke MacGregor
Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России. Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла Великого под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Антироссийские планы Британии обнулил коронавирус

Лиз Трасс отменила визит в Москву из-за коронавируса Zuma/ТАСС
Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена работать из дома и отменить визиты в Киев и Москву. На протяжении нескольких недель Лондон целенаправленно готовил антироссийский информационный фон: пугал санкциями, делал громкие фейковые «разоблачения» России и снабжал Киев оружием. Как отмена визита британского дипломата отразится на пропаганде Лондона и диалоге с Москвой? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Русские спокойны, как никогда

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Граждане массово продают доллары и евро – что совпало с моментом падения курса рубля и проседания российских активов на фондовом рынке. То есть граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции – в подобной ситуации срочно покупать валюту. Подробности...

Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди. Подробности...
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Украинская элитка готовится спасаться поодиночке

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина станет проблемой для Европы, но не для США и Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Ирина Алкснис

    Русские спокойны, как никогда

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		1 февраля 2022, 17:55

    В нынешней внешнеполитической ситуации есть примечательное обстоятельство, на которое практически не обращают внимания. Речь о поразительном, прямо-таки безмятежном спокойствии российского общества. И это в крайне токсичной военно-политической и информационной среде, в которой находится страна.

    По уровню антироссийской накачки и истерического ожидания военного конфликта текущий момент уже вполне сравнялся с самыми острыми периодам 2014-2015 годов. И, наверное, все помнят, как тогда буквально в воздухе было разлито общественное напряжение, тревога и одновременно кураж, готовность общества выстоять в любых предстоящих испытаниях.

    А сейчас создается впечатление, что вся эта внешнеполитическая движуха не цепляет за живое большинство граждан страны – а речь-то идет ни много, ни мало – о вероятности большой войны. Причем общественное спокойствие – это не просто личные наблюдения. «Средства объективного контроля» подтверждают тот же тренд.

    Например, на днях ВТБ сообщил о массовой распродаже российскими гражданами долларов и евро – что совпало с моментом заметного падения курса рубля и резкого проседания российских активов на фондовом рынке. Профессиональные всепропальщики даже успели завести знакомую песню про неизбежный дефолт и скорую экономическую катастрофу. Вот только граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции, требовавшей в подобной ситуации срочно покупать валюту. Кстати, в 2014-м этот процесс можно было наблюдать в серьезном масштабе. Тут же получается, что люди разглядели в происходящем не признаки грядущих потрясений, а ровно обратное – шанс выгодных вложений в национальные активы на их краткосрочном проседании.

    Социологи фиксируют схожие процессы. «Левада-центр*» (признан иноагентом на территории России) провел опрос и выяснил, что отечественное общество не волнуют возможные новые антироссийские санкции. Если в 2014 году более половины россиян переживали по их поводу, то теперь двум третям наших сограждан на них наплевать. Тут стоит обратить внимание, что это исследование организации-иноагента, в чьих работах постоянно заметны попытки манипуляции с усиленной подсветкой неблагополучных процессов в российском обществе, его нестабильностью, недовольством и так далее. Однако тут даже при всем желании оказалось невозможно подтасовать реальность.

    Фото: Мария Девахина/РИА Новости

    Можно было бы предположить, что российское общество за предыдущие годы просто привыкло к внешнеполитическим обострениям и стало более устойчивым к подобным стрессам. И безусловно, доля правды в этом есть. Но тут можно привести в пример Украину, где в очередной раз общество таки удалось накрутить в нервное ожидание неизбежной российской агрессии. Во всяком случае за последние недели регулярно приходится сталкиваться с примерами абсолютно частной, отвлеченной от политики жизни соседей, которая у них проходит в режиме «Путин вот-вот нападет».

    Объяснять все разницей в работе СМИ явно неверно. В конце концов, и западные, и украинские, и российские медиа работают в значительной степени в общей повестке. И даже если отечественные издания не накручивают такой градус истеричности, они – мы – все равно вынуждены освещать одни и те же заявления официальных лиц, действия и решения властей – а те оптимизма не внушают даже по самому здравому размышлению.

    Так в чем же секрет спокойствия российского общества? В первом приближении ответ на этот вопрос вполне очевиден: граждане России уверены в позициях страны и ее способности справиться с любыми кризисами и вызовами. Причем – и это очень важно – справиться со всем этим не в режиме мобилизации, сверхусилий и огромных жертв, а в сложившемся спокойно-рабочем формате. И именно тут принципиальное отличие от общественных настроений середины 2010-х, когда народ активно поддержал руководство страны, но при этом было ощущение, что в противостоянии с Западом придется заплатить очень большую цену и был включен фирменный национальный режим «Выстоять любой ценой». Однако спустя восемь лет стало понятно, что за это время страна совершила колоссальный рывок – причем сразу по множеству направлений, но никаких сверхусилий и огромных жертв от народа не потребовалось.

    Крым, Сирия, импортозамещение, новейшие вооружения, продовольственная безопасность, газопроводы, мосты, порты, дороги, Венесуэла и Нагорный Карабах, Центральноафриканская республика и Казахстан, решенные проблемы с аварийностью при космических пусках, цифровизация, перестройка системы здравоохранения под быструю адаптацию к изменяющимся условиям, строительный бум, десятки запущенных стратегических предприятий, стремительно созданная лучшая в мире вакцина и так далее, и тому подобное – и все это в условиях секторальных санкций, жесткого геополитического давления, пандемии и множества иных неблагоприятных факторов.

    Разумеется, совсем без проблем и потерь не обходится – тут и падение реальных доходов граждан, и мрачная ситуация в демографии из-за провала 90-х и ковида, и взлетевшая инфляция. Но российское общество здраво оценивает реалии и может сравнивать: чего оно ожидало (и даже опасалось) в 2014-м и что получило к 2022-му. Наше общество ежедневно видит, что в стране выстроена система, которая в рабочем режиме – без общенациональной мобилизации и тяжелых жертв со стороны народа – справляется с возникающими вызовами и препонами, исправно функционирует в условиях жесткого противодействия и успешно, в плановом порядке, достигает поставленных целей, даже самых амбициозных.

    Наше общество за восемь лет получило множество доказательств стратегической прозорливости государственного руководства – и правоты выбираемой им в тех или иных случаях тактики действий. Наше общество может, осмысливая происходящие ныне процессы с учетом опыта прошлых лет, оценить, что было бы, если бы Россия пришла к настоящему моменту без Крыма, без Донбасса, без Сирии, без всех перечисленных выше наших достижений.

    А момент-то непростой. Мы подошли к этапу, когда кризис мировой системы прорвался, наконец, и на Западе – энергетическим кризисом, логистическими сбоями, дефицитом, не виданной уже много десятилетий высокой инфляцией. Дальше будет еще веселее.

    Так что, стоит ли удивляться нынешнему спокойствию российского общества? Пусть другие нервничают.

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