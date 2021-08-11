Новое освоение Сибири – наша историческая миссия

Взгляд
11 августа, среда  |  Последнее обновление — 01:51  |  vz.ru
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Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России Martin Schutt/Global Look Press
Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть? Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Отношение к правам сексуальных меньшинств все больше раскалывает Польшу и Венгрию с руководством Евросоюза Brian Arnaud/BePress/
ABACA/Reuters
Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Новое освоение Сибири – наша историческая миссия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия – страна больших проектов. Без них она чахнет, теряет смысл своего существования. Мечтой о Марсе пытается соблазнить человечество Илон Маск. Но у нас есть свой Марс, целая планета, красивая, величественная и богатая. Подробности...

Водное законодательство противоречит само себе

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги
Все ждут развития российского речного судоходства и внутреннего туризма, создания соответствующей инфраструктуры и рационального использования наших водных ресурсов. Но пока противоречия в законе не убраны, воплощение планов в жизнь будет тормозиться. Подробности...

Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Подчеркнуто бредовый характер прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Игорь Караулов

    Новое освоение Сибири – наша историческая миссия

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		11 августа 2021, 01:51

    Моя колонка «Как заселить Сибирь» вышла в газете ВЗГЛЯД в мае этого года. Недавно возник повод развить эту тему: российский министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять новых городов с населением 300-500 тысяч человек. Таким образом, предлагается в короткий срок нарастить население сибирских регионов на 1-2,5 миллиона человек.

    Я далёк от мысли считать слова Шойгу откликом на мой текст. Скорее, это реакция на очевидную всем и каждому проблему недонаселённости Сибири, которую рано или поздно все равно придётся решать. И эта реакция оказалась серьёзнее, чем можно было бы ожидать от представителя власти, которая не привыкла говорить лишнего и никогда не была склонна к прожектёрству. На сегодняшний день конкретного плана нам не представлено, но дерзкая идея есть и само её обсуждение на наших глазах становится важным фактом общественной жизни.

    Власть сказала гражданину в лоб: айда осваивать Сибирь! Как он должен на это ответить? Он, конечно, может помяться, покочевряжиться да и решить, что всё это в лучшем случае пустые слова (выборы же на носу). И денег у нас нет, и людей, и в стране есть множество более насущных проблем, в одном селе дороги отсутствуют, в другое газ не провели. Причём подобный скепсис можно назвать законным и разумным, ведь любой масштабный проект должен быть проверен и подтвержден обществом. Но можно попытаться взглянуть на вещи иным, армейским образом, тем более что автор идеи – человек военный. Предположим, что это приказ. Значит, нам надо найти способы этот приказ выполнить.

    Прежде всего, Сибирь велика и требуется понять, где именно нужны эти новые города, а где хватит старых. Я уже писал о западносибирском созвездии городов (Новосибирск – Томск – Кемерово – Новокузнецк – Барнаул), которое по ритмике пространства напоминает европейский центр страны. Суммарное население соответствующих регионов приближается к 9 млн человек, и вряд ли города-новостройки привели бы к качественному скачку в организации этого пространства. Скажем, новые научно-образовательные центры этому макрорегиону точно не нужны: Новосибирск и без того славен своей наукой, а в Томске и так уже больше федеральных университетов, чем в любом другом городе страны.

    Иное дело – Восточная Сибирь. Красноярский край, Хакасия и родная для Сергея Кужугетовича Тува в общей сумме могут похвастаться лишь тремя с половиной миллионами жителей. Если бы можно было создать такое же созвездие крупных городов вокруг Красноярска, то характер жизни в регионе изменился бы качественно: отдельные островки цивилизации превратились бы в прочную сеть.    

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Казалось бы, денег на такие проекты никогда нет и не будет. Однако это как посмотреть. С людьми сложнее. Люди не поедут в Сибирь просто потому, что для них среди тайги построили множество жилых коробок. Нужны весомые стимулы, как экономические, так и юридические. 

    В Сибирь должны ехать за сытой, вольной и правильной жизнью. Нужно сделать так, чтобы сибиряк, приезжая в Москву, чувствовал себя богатым родственником. Поэтому стимулы для людей будут составлять одну из главных статей бюджета гипотетического мегапроекта. Создав такие стимулы, Россия сможет рассчитывать на приток населения в новые города не только из других регионов, но и из других стран. Одна только Украина могла бы запросто поставить миллион новых сибиряков. Пригодятся в Сибири и белорусы, и молдаване, да и тех граждан ЕС, которым осточертели новейшие идеологические порядки, ждут гостеприимные сибирские просторы.

    Самый быстрый способ перенаправить миграционные потоки – это перенос столицы в Сибирь. И это тоже часть предложения Сергея Шойгу. Из Москвы в новую столицу тут же устремились бы сотни тысяч людей. В нынешней ситуации это было бы благом и для самой Москвы, явно перегруженной людьми. Московский регион стремительно зарастает малопригодными для жизни «человейниками», так что с самолета на него уже местами смотреть страшновато; если бы строительство того же размаха изначально было организовано в Сибири, мы бы уже имели готовые «города Шойгу».

    Конечно, перенос столицы проще декларировать, чем осуществить. У нас уже есть неудачный опыт переноса столицы в новейшее время – это проект Новой Москвы. А там всего-то требовалось переместить чиновников на 20-30 километров к юго-западу от их нынешних обиталищ. Но никто не поехал. Вроде бы люди государственные, подневольные – а всё же упёрлись рогом и не поехали. Как же таких-то в Сибирь гнать? А всё равно придется, ибо переносить столицу надо, и надо именно сейчас, чтобы кровь государства не застаивалась, чтобы ему открывались новые горизонты.

    Многое потребуется изменить и в самой Сибири. По-другому нужно будет решать проблему транспортного сообщения и внутри региона, и с остальной страной. Если в нынешней ситуации было бы достаточно простого удешевления авиабилетов, то в новой Сибири должны появиться и автострады не хуже М11, и скоростные железные дороги, по которым будут летать «Сапсаны» - словом, цивилизованная жизнь должна быть налажена по европейскому стандарту. 

    Увеличение населения Сибири потребует и иных отношений с окружающей средой. Гадить прямо в природу в расчете на то, что сибирская природа огромна по сравнению со скудостью населения и все человеческие гадости переварит, больше не удастся. То есть, новые города потребуется изначально создавать в расчете на возобновляемые источники энергии и «нулевой углеродный след». Что-то придется делать и с лесными пожарами, и с бесконтрольной вырубкой, чтобы вместо бескрайнего моря тайги мы однажды не обнаружили разрозненные островки леса. В свою очередь, экологическое и технологическое совершенство создаваемой городской среды может повысить привлекательность новых городов для переселенцев.

    И, разумеется, любые великие планы могут споткнуться о коррупцию. Вспомним бесконечные скандалы с космодромом «Восточный», а ведь этот проект предполагал строительство города всего на 25 тысяч человек. Чтобы не допустить подобного, мало одних полицейских мер, необходима перемена всей моральной атмосферы в обществе.

    Но ведь именно такая перемена – одна из главных целей озвученного предложения. Россия – страна больших проектов. Без них она чахнет, теряет смысл своего существования. «На-Марс – страна», как писала Марина Цветаева. Мечтой о Марсе пытается соблазнить человечество Илон Маск. Но у нас есть свой Марс, целая планета, красивая, величественная и богатая. Вполне обитаемая и местами уже обжитая. Подлинное освоение планеты Сибирь – наша историческая миссия. 

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