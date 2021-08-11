Новое освоение Сибири – наша историческая миссия

Моя колонка «Как заселить Сибирь» вышла в газете ВЗГЛЯД в мае этого года. Недавно возник повод развить эту тему: российский министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять новых городов с населением 300-500 тысяч человек. Таким образом, предлагается в короткий срок нарастить население сибирских регионов на 1-2,5 миллиона человек.

Я далёк от мысли считать слова Шойгу откликом на мой текст. Скорее, это реакция на очевидную всем и каждому проблему недонаселённости Сибири, которую рано или поздно все равно придётся решать. И эта реакция оказалась серьёзнее, чем можно было бы ожидать от представителя власти, которая не привыкла говорить лишнего и никогда не была склонна к прожектёрству. На сегодняшний день конкретного плана нам не представлено, но дерзкая идея есть и само её обсуждение на наших глазах становится важным фактом общественной жизни.

Власть сказала гражданину в лоб: айда осваивать Сибирь! Как он должен на это ответить? Он, конечно, может помяться, покочевряжиться да и решить, что всё это в лучшем случае пустые слова (выборы же на носу). И денег у нас нет, и людей, и в стране есть множество более насущных проблем, в одном селе дороги отсутствуют, в другое газ не провели. Причём подобный скепсис можно назвать законным и разумным, ведь любой масштабный проект должен быть проверен и подтвержден обществом. Но можно попытаться взглянуть на вещи иным, армейским образом, тем более что автор идеи – человек военный. Предположим, что это приказ. Значит, нам надо найти способы этот приказ выполнить.

Прежде всего, Сибирь велика и требуется понять, где именно нужны эти новые города, а где хватит старых. Я уже писал о западносибирском созвездии городов (Новосибирск – Томск – Кемерово – Новокузнецк – Барнаул), которое по ритмике пространства напоминает европейский центр страны. Суммарное население соответствующих регионов приближается к 9 млн человек, и вряд ли города-новостройки привели бы к качественному скачку в организации этого пространства. Скажем, новые научно-образовательные центры этому макрорегиону точно не нужны: Новосибирск и без того славен своей наукой, а в Томске и так уже больше федеральных университетов, чем в любом другом городе страны.

Иное дело – Восточная Сибирь. Красноярский край, Хакасия и родная для Сергея Кужугетовича Тува в общей сумме могут похвастаться лишь тремя с половиной миллионами жителей. Если бы можно было создать такое же созвездие крупных городов вокруг Красноярска, то характер жизни в регионе изменился бы качественно: отдельные островки цивилизации превратились бы в прочную сеть.

Казалось бы, денег на такие проекты никогда нет и не будет. Однако это как посмотреть. С людьми сложнее. Люди не поедут в Сибирь просто потому, что для них среди тайги построили множество жилых коробок. Нужны весомые стимулы, как экономические, так и юридические.

В Сибирь должны ехать за сытой, вольной и правильной жизнью. Нужно сделать так, чтобы сибиряк, приезжая в Москву, чувствовал себя богатым родственником. Поэтому стимулы для людей будут составлять одну из главных статей бюджета гипотетического мегапроекта. Создав такие стимулы, Россия сможет рассчитывать на приток населения в новые города не только из других регионов, но и из других стран. Одна только Украина могла бы запросто поставить миллион новых сибиряков. Пригодятся в Сибири и белорусы, и молдаване, да и тех граждан ЕС, которым осточертели новейшие идеологические порядки, ждут гостеприимные сибирские просторы.

Самый быстрый способ перенаправить миграционные потоки – это перенос столицы в Сибирь. И это тоже часть предложения Сергея Шойгу. Из Москвы в новую столицу тут же устремились бы сотни тысяч людей. В нынешней ситуации это было бы благом и для самой Москвы, явно перегруженной людьми. Московский регион стремительно зарастает малопригодными для жизни «человейниками», так что с самолета на него уже местами смотреть страшновато; если бы строительство того же размаха изначально было организовано в Сибири, мы бы уже имели готовые «города Шойгу».

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Конечно, перенос столицы проще декларировать, чем осуществить. У нас уже есть неудачный опыт переноса столицы в новейшее время – это проект Новой Москвы. А там всего-то требовалось переместить чиновников на 20-30 километров к юго-западу от их нынешних обиталищ. Но никто не поехал. Вроде бы люди государственные, подневольные – а всё же упёрлись рогом и не поехали. Как же таких-то в Сибирь гнать? А всё равно придется, ибо переносить столицу надо, и надо именно сейчас, чтобы кровь государства не застаивалась, чтобы ему открывались новые горизонты.

Многое потребуется изменить и в самой Сибири. По-другому нужно будет решать проблему транспортного сообщения и внутри региона, и с остальной страной. Если в нынешней ситуации было бы достаточно простого удешевления авиабилетов, то в новой Сибири должны появиться и автострады не хуже М11, и скоростные железные дороги, по которым будут летать «Сапсаны» - словом, цивилизованная жизнь должна быть налажена по европейскому стандарту.

Увеличение населения Сибири потребует и иных отношений с окружающей средой. Гадить прямо в природу в расчете на то, что сибирская природа огромна по сравнению со скудостью населения и все человеческие гадости переварит, больше не удастся. То есть, новые города потребуется изначально создавать в расчете на возобновляемые источники энергии и «нулевой углеродный след». Что-то придется делать и с лесными пожарами, и с бесконтрольной вырубкой, чтобы вместо бескрайнего моря тайги мы однажды не обнаружили разрозненные островки леса. В свою очередь, экологическое и технологическое совершенство создаваемой городской среды может повысить привлекательность новых городов для переселенцев.

И, разумеется, любые великие планы могут споткнуться о коррупцию. Вспомним бесконечные скандалы с космодромом «Восточный», а ведь этот проект предполагал строительство города всего на 25 тысяч человек. Чтобы не допустить подобного, мало одних полицейских мер, необходима перемена всей моральной атмосферы в обществе.

Но ведь именно такая перемена – одна из главных целей озвученного предложения. Россия – страна больших проектов. Без них она чахнет, теряет смысл своего существования. «На-Марс – страна», как писала Марина Цветаева. Мечтой о Марсе пытается соблазнить человечество Илон Маск. Но у нас есть свой Марс, целая планета, красивая, величественная и богатая. Вполне обитаемая и местами уже обжитая. Подлинное освоение планеты Сибирь – наша историческая миссия.