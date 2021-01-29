Явление новых простатов

Наблюдая за напряженным до истерики возвеличиванием киберактивиста А.А. Навального («О бедный, о великий, ты боролся, ты страдал, ты победил!»), вспоминается отважный следователь Т.Х. Гдлян.

Герой, разоблачавший узбекских раисов («хлопковое дело»), в 1988 году, в соответствии с принципом «show must go on», пошел в своих разоблачениях далее, утверждая, что у него есть материалы на тогдашнего врага перестройки Е.К. Лигачева, который, согласно материалам, сильно берет взятки. Дальше-больше, и к 1990 году выяснилось, что взятки берет и М.С. Горбачев. Перестроечный народ воспел отважного следователя в стихах:

«Шли народные деньги налево,

Всюду правили ложь и обман,

Вдруг из моря народного гнева

Вышел Тельман Хоренович Гдлян».

В апреле 1990 года, на Страстной неделе, Верховный Совет обсуждал активность следователей Гдляна и Иванова, а собравшиеся у гостиницы «Москва» представители «революционного Зеленограда», где герои были особенно популярны, сравнивали Тельмана Хореновича с И. Христом, а Горбачева–Лигачева с игемонами и проконсулами. Затем пошли события еще более бурные, тогдашний И. Христос стушевался и его поглотила Лета. Сейчас мы совсем не помним это.

Хотя иные деятели того времени, тогда кривившие лицо от совсем уже простодушного (хотя и мужественного) борца с коррупцией, до сей поры живы. И совсем лицо не кривят от нынешнего борца с коррупцией, а напротив, страстно за него топят. Очевидно, «это совсем другое дело», хотя дело то же самое, только вид сбоку. Можно и вспомнить, как молодой Г.О. Павловский, например, страстно обличал популизм и авантюризм Б.Н. Ельцина, а ныне, состарившись, еще более страстно восхваляет народолюбие и героизм А.А. Навального. И это совсем другое дело.

Если же отвлечься от борьбы времен конца 80-х – начала 90-х, а погрузиться в историю поглубже, то число предтеч киберактивиста необычайно умножится. Фигура демагога (буквально – «народоводитель»), объявляющего себя «простатом (= предстоятелем) народа», является еще в Греции в V веке до Р. Х.

Тогда были известны демагоги Клеон и Гипербол, которых Аристофан с Фукидидом характеризовали, прямо как наши охранители А.А. Навального – сикофанты, проходимцы, люди гнусные и негодные, позор города. Такую суровость охранители являли даже и в XIX веке. Словарь В.И. Даля определяет простата так: «Демагог – крайний демократ, добивающийся власти во имя народа; тайный возмутитель; поборник безначалия, желающий ниспровергнуть порядок управления».

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Но по своей известности Клеонов и Гиперболов превосходит демагог Л. С. Катилина (I век до Р. Х). Даже спустя 20 веков критики находили в приемах борьбы Катилины и Гитлера много общего и с надеждой (как выяснилось, необоснованной) говорили: «И у нас найдется свой Цицерон». Увы, не нашелся. См. также похождения чудовского мниха:

«Понеже бо он бысть убогий чернец

И возложил на ся царский венец.

Все царство великое России возмутил

И диадему царскую на плечах своих носил».

Конечно, сегодня о Катилине и Клеоне мало кто помнит. Даже Тельман Хоренович изрядно подзабыт. Такая девичья память, несомненно, способствует явлению новых простатов. Стало общим местом, что история ничему не учит, народы методически ступают на те же грабли, а при явлении новых демагогов наблюдается все то же:

«Шли к самозванцу, Бориса кляня,

В самое полымя шли из огня».

Но здесь вопрос должен быть таков: история вообще ничему не учит или хотя и учит, но не идеально, со временем ее уроки забываются. И проходимец многовековой давности менее памятен, чем проходимец недавний.

Чем-то это похоже на популярную ныне тему вакцинации. И шире – благоприобретенного иммунитета. В сущности, отечественная и всемирная история – это прививка от политических болезней, прививка, вырабатывающая в организме антитела. В частности, антитела, которые блокируют демагогическую заразу. Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. «Вечер в хату» – вот и весь ответ. А можно просто повесить трубку. Команда Навального заслуживает того же.

Иное дело, что и с просто вакцинацией не все идеально. Далеко не на все заразные болезни вырабатывается 100-процентный иммунитет, да еще и пожизненный. Медицина не всесильна. И так же не всесильна история. Но человеку, опасающемуся демагогической заразы, вполне возможно регулярно прививаться и не тащить с пола всякую дрянь в рот.