Явление новых простатов

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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
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Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

Можно ли верить политическим обещаниям Садыра Жапарова? GOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
В Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Он уже заверил в своей полной приверженности к продолжению союзнических отношений с Россией. Однако в Киргизии звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Китаем. Есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Явление новых простатов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...

Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Путин указал на подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли. Подробности...
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Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
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Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Максим Соколов

    Явление новых простатов

    Максим Соколов
    публицист
    		29 января 2021, 11:58

    Наблюдая за напряженным до истерики возвеличиванием киберактивиста А.А. Навального («О бедный, о великий, ты боролся, ты страдал, ты победил!»), вспоминается отважный следователь Т.Х. Гдлян.

    Герой, разоблачавший узбекских раисов («хлопковое дело»), в 1988 году, в соответствии с принципом «show must go on», пошел в своих разоблачениях далее, утверждая, что у него есть материалы на тогдашнего врага перестройки Е.К. Лигачева, который, согласно материалам, сильно берет взятки. Дальше-больше, и к 1990 году выяснилось, что взятки берет и М.С. Горбачев. Перестроечный народ воспел отважного следователя в стихах:

    «Шли народные деньги налево,
    Всюду правили ложь и обман,
    Вдруг из моря народного гнева
    Вышел Тельман Хоренович Гдлян».

    В апреле 1990 года, на Страстной неделе, Верховный Совет обсуждал активность следователей Гдляна и Иванова, а собравшиеся у гостиницы «Москва» представители «революционного Зеленограда», где герои были особенно популярны, сравнивали Тельмана Хореновича с И. Христом, а Горбачева–Лигачева с игемонами и проконсулами. Затем пошли события еще более бурные, тогдашний И. Христос стушевался и его поглотила Лета. Сейчас мы совсем не помним это.

    Хотя иные деятели того времени, тогда кривившие лицо от совсем уже простодушного (хотя и мужественного) борца с коррупцией, до сей поры живы. И совсем лицо не кривят от нынешнего борца с коррупцией, а напротив, страстно за него топят. Очевидно, «это совсем другое дело», хотя дело то же самое, только вид сбоку. Можно и вспомнить, как молодой Г.О. Павловский, например, страстно обличал популизм и авантюризм Б.Н. Ельцина, а ныне, состарившись, еще более страстно восхваляет народолюбие и героизм А.А. Навального. И это совсем другое дело.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Если же отвлечься от борьбы времен конца 80-х – начала 90-х, а погрузиться в историю поглубже, то число предтеч киберактивиста необычайно умножится. Фигура демагога (буквально – «народоводитель»), объявляющего себя «простатом (= предстоятелем) народа», является еще в Греции в V веке до Р. Х.

    Тогда были известны демагоги Клеон и Гипербол, которых Аристофан с Фукидидом характеризовали, прямо как наши охранители А.А. Навального – сикофанты, проходимцы, люди гнусные и негодные, позор города. Такую суровость охранители являли даже и в XIX веке. Словарь В.И. Даля определяет простата так: «Демагог – крайний демократ, добивающийся власти во имя народа; тайный возмутитель; поборник безначалия, желающий ниспровергнуть порядок управления».

    Но по своей известности Клеонов и Гиперболов превосходит демагог Л. С. Катилина (I век до Р. Х). Даже спустя 20 веков критики находили в приемах борьбы Катилины и Гитлера много общего и с надеждой (как выяснилось, необоснованной) говорили: «И у нас найдется свой Цицерон». Увы, не нашелся. См. также похождения чудовского мниха:

    «Понеже бо он бысть убогий чернец
    И возложил на ся царский венец.
    Все царство великое России возмутил
    И диадему царскую на плечах своих носил»    .

    Конечно, сегодня о Катилине и Клеоне мало кто помнит. Даже Тельман Хоренович изрядно подзабыт. Такая девичья память, несомненно, способствует явлению новых простатов. Стало общим местом, что история ничему не учит, народы методически ступают на те же грабли, а при явлении новых демагогов наблюдается все то же:

    «Шли к самозванцу, Бориса кляня,
    В самое полымя шли из огня».

    Но здесь вопрос должен быть таков: история вообще ничему не учит или хотя и учит, но не идеально, со временем ее уроки забываются. И проходимец многовековой давности менее памятен, чем проходимец недавний.

    Чем-то это похоже на популярную ныне тему вакцинации. И шире – благоприобретенного иммунитета. В сущности, отечественная и всемирная история – это прививка от политических болезней, прививка, вырабатывающая в организме антитела. В частности, антитела, которые блокируют демагогическую заразу. Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. «Вечер в хату» – вот и весь ответ. А можно просто повесить трубку. Команда Навального заслуживает того же.

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    Иное дело, что и с просто вакцинацией не все идеально. Далеко не на все заразные болезни вырабатывается 100-процентный иммунитет, да еще и пожизненный. Медицина не всесильна. И так же не всесильна история. Но человеку, опасающемуся демагогической заразы, вполне возможно регулярно прививаться и не тащить с пола всякую дрянь в рот.


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