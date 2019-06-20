Зеленский и не собирался останавливать войну

Взгляд
20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
Разделы

Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
Перейти а раздел…

Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...

Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
    Перейти а раздел…

    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Смерть Тымчука повторила историю Украины

    Катарский чемпионат мира по футболу испортит главный праздник планеты

      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          Вы готовы сортировать отходы перед тем, как выбросить мусор?
          • Да

          • Нет

          Демографы считают, что рост населения России возможен, если в семьях будет по трое детей. Сколько детей в вашей семье?
          • Один

          • Двое

          • Трое

          • Больше трех

          • В моей семье нет детей

          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны ответило на обвинения в нарушении границ Японии
            Совбез России заявил о нелепости расследования по делу МН17Бойко-Великого обвинили в крупном хищении денежных средствТрамп объявил о встрече с ПутинымДля российских водителей введут новый штраф
            Премьер Малайзии назвал выводы по МН17 политически мотивированнымиВ Киеве заявили о провальной поездке Зеленского в ЕвропуАлибасов захотел лишить сына наследстваРоссиян предупредили о всплеске уличного насилия в Лондоне
            Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении воздушного пространстваПерешедшего в российский клуб украинского футболиста назвали «шлюхой»В Литве отреагировали на сообщения о радиоактивном заражении реки во время учений НАТОРоссийский депутат в кресле спикера парламента Грузии «уничтожил» местных политиков

            Катастрофа в Донбассе


            Соловьев ответил на требования Госдепа к России по делу МН17

            Казус белли


            Эксперты оценили последствия уничтожения беспилотника США в Иране

            популярная актриса


            Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

            Видео

            сегмент авиаперевозок


            Российский авиапром нацелился на уникальную нишу мирового рынка

            торговые пошлины


            Индия открывает новый фронт торговой войны с США

            «душитель свободы»


            Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

            особый случай


            Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Либеральная слепота


            Алексей Алешковский: Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

            Памятник не для всех


            Дометий Завольский: Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

            Атака на символы


            Игорь Мальцев: Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

            на ваш взгляд


            Вы готовы сортировать отходы перед тем, как выбросить мусор?


            Анна Долгарева

            Зеленский и не собирался останавливать войну

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 20 июня 2019, 11:52

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Иллюзий о том, что Зеленский придет и принесет Донбассу мир, не было.

            Когда отцветали абрикосы, я ехала недалеко от Донецка между терриконами, по разбитой фронтовой дороге, с офицером боевого подразделения. Он говорил:

            – Война не остановится, потому что это невыгодно.

            Очень много усталости было в этом «невыгодно». Он говорил о том, что при любой попытке остановить войну встанут всеми немалыми силами украинские олигархи, которые делают бизнес на этой войне. Он говорил, что, если прекратится стрельба на линии фронта, украинцы останутся один на один со своей нищетой и повернутся к власти, чтобы задать ей несколько неприятных вопросов.

            А ответов на эти вопросы не будет: настолько разрушенную экономику сейчас уже не восстановить. Только удержать на плаву, чтобы не рухнуло все окончательно, – и исключительно благодаря североатлантическому ветру.

            Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

            Перед Минской встречей 19 июня украинские войска традиционно открыли огонь посильнее. Это сложно объяснить людям, которые не видят войну, а я – наоборот, я слишком привыкла видеть и фиксировать эти картинки, чтобы нарисовать их яркими, объемными, доходчивыми. Восемь домов и две квартиры. Детская клиническая больница (без жертв, но повреждено медоборудование на миллион рублей). Бассейн. Шахта имени Челюскинцев.

            Активизация – и на фронте, и в СМИ – это как раз к Минской встрече; но не стоит думать, что перестрелки затихали хотя бы на день, что Зеленский пытался остановить войну. Солдаты на фронте гибнут каждый день. Каждый. Один–два человека. Сводки о раненых мирных жителях – каждую неделю. Разрушенные дома давно никто не считает. Это война, настоящая, полноценная война, которая не затихает ни на миг.

            Сам Зеленский 17 июня в Париже заявил, что он «не собирается садиться за стол переговоров с сепаратистами». Что диалог с Россией надо начинать с «конкретных шагов»: освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков; уже потом – прекращение огня и разведение войск.

            Все это говорит о том, что пресловутый слуга народа то ли не читал Минские соглашения, то ли даже не задумывается о том, чтобы их соблюдать. Потому что Минские соглашения предусматривают переговоры Украины с ЛДНР, предусматривают сначала прекращение огня и разведение войск – а потом уже решение вопроса пленных; кстати, не возвращение «из российского плена» украинцев, а обмен пленными с ЛДНР по формуле «всех на всех». И, конечно, ни о каких украинских моряках или, прости господи, режиссере Сенцове, в Минских соглашениях речи нет.

            Ну то есть наивный (или псевдонаивный) Зеленский ненавязчиво так дает понять, что Минские соглашения ему абсолютно неинтересны и выполнять их он не собирается. Нельзя сказать, что Минские соглашения хороши; напротив, они плохи, плохи, потому что итогом их должно стать возвращение Донбасса на Украину. Но они предусматривают хоть какой-то мир, и потому долгие пять лет твердило и российское руководство, и руководство ЛДНР, что «Минским соглашениям нет альтернативы», формула эта ужасно навязла в зубах.

            Впрочем, наверное, к лучшему, что Зеленский так прямо и беззастенчиво очерчивает свои намерения: так становится понятнее, что никаких переговоров с Украиной в Минском формате быть не может, что сам этот формат безнадежно исчерпал себя. Ибо это абсурд: гибнут, ежедневно гибнут люди с обеих сторон, а высокие договаривающиеся стороны делают вид, что они тут договариваются. Важно кивают европейские посредники, хорохорится Зеленский-Голобородько.

            Пусть договариваются не в Минске. Пусть договариваются во дворике разрушенной недавним снарядом детской больницы на Петровке. Пусть договариваются в поселке Желобок, где на днях был уничтожен последний дом. Пусть договариваются в донецком аэропорту. И пусть над головами постоянно свистят мины: это способствует пониманию.

            Может, тогда Зеленский и наскребет решимости остановить войну.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

            Алексей Алешковский, сценарист
            Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
            Обсуждение: 25 комментариев

            В чем отличие России от Индонезии

            Андрей Медведев, Политический обозреватель
            Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Если довериться России, то откроется тайна

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

            Дометий Завольский, историк-архивист
            То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
            Обсуждение: 114 комментариев

            Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
            Обсуждение: 67 комментариев

            Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

            Андрей Манчук, политолог
            Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
            Обсуждение: 41 комментарий

            Принципиальная разница между консерватором и революционером

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
            Обсуждение: 232 комментария

            Москва и Запад вместе победили в Молдавии

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Русский язык – залог сохранения Украины

            Глеб Простаков, журналист
            Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............