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Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

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Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

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          Зачем немцы снова лезут в Россию

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 11 февраля 2019, 12:58

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          Если вы пропустили случайно – в отсутствие нищего пролетариата в развитых странах капитализма профессиональные левые борцы за народное счастье борются с изменением климата. Сейчас, если ты пролетариат, у тебя все настолько в порядке, что «борцов» тут могут не то что послать, но и монтировкой двинуть в лоб. Поэтому они сосредоточились на глобальных целях. Их доводят до истерики две вещи – индустриальная мощь собственных стран, таких как, например, Германия или Франция, и автомобили. А еще – отдельным пунктом – Россия. Просто тупо как явление.

          Ну не нравится этим мальчикам и девочкам с образованием типа «трансгендеры как образ будущего» эта страна. Потому что не ходит строем уже давно, не ведется на политические кампании («а давайте сегодня замочим Кевина Спейси»), не хочет отказываться от семьи и детей и не свергает Путина. Как можно иметь дела с такой страной вообще?

          Журналисты из Tageszeitung (сокращенно TAZ) придумали, как можно с ней общаться.

          Тут коллеги из Inopressa выложили перевод удивительно журналистской работы немецкой редакции – прямиком из Мордора. То есть из городка Урдома в 1200 км от Москвы.

          «Путинские бюрократы, вероятно, думали, что здесь не будет возмущения, если свозить сюда отходы. Они заблуждались», – пишет на страницах немецкой газеты Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

          Идиллия поселка, отмечает журналист, под угрозой. «Прошлым летом жители Урдомы практически случайно узнали, что у центральной власти в Москве на них большие планы, над которыми за их спиной уже шла работа в окрестностях поселка. Здесь должна появиться гигантская мусорная свалка, которая будет принимать часть отходов из столицы», – повествует издание.

          «За это время Урдома превратилась в своего рода место общественного движения. Из 4,5 тыс. жителей поселка одна треть регулярно принимает участие в демонстрациях. На первую акцию в декабре пришли 30 тыс. людей, в том числе из соседних районов. В последнее воскресенье в трескучий мороз при минимум 20 градусах ниже нуля было более 20 тыс. участников», – говорится в статье.

          Ого. По этому поводу в СССР был старый анекдот: «Заслуженный егерь нашего района Иван Иванович Иванов вчера встретил в заповеднике немца. Видать, холод и бескормица выгнали носатого из лесу». Вот реально – что погнало этого немецкого журналиста не просто в кошмарную, залитую огнями, очищенную от снега Москву, а гораздо дальше – в самое сердце режима – город Урдома?

          Для этого – немного об издании TAZ (последняя буква читается как «ц», поэтому шуток про тазик не надо). «Die Tageszeitung», taz (Ежедневная газета) – крайне левая, независимая от концернов и политических сил, основана в 1978 г. как рупор леворадикального и зелёного движения. Сегодня имеет скорее леволиберальную направленность. Является кооперативом и принадлежит самим сотрудникам издания. Кроме берлинского издания, есть несколько региональных изданий. Известна своими провокативными, антивоенными и антинационалистическими статьями. Тираж: 60 000 экземпляров. Издаётся в Берлине».

          Вообще-то это смешно. Дело в том, что слова «рупор леворадикального и зелёного движения» и «независимая от политических сил» – это оксюморон. То есть она проводит политику сразу двух партий – Linke (левые) и Grune (зеленые), а так да, конечно – не зависит от политических сил... При этом «антинационалистическая» повестка сводится к тому, чтобы назвать любого, кто держит государственный флаг Германии, нацистом. Я не шучу. Дальше больше, ну это уже просто чтобы вы понимали цену этим людям – основным лозунгом левых на демонстрациях является «Германия никогда больше» и «Сдохни, Германия», а «зеленые» недавно и вовсе признались, что их основная цель – «построение коммунизма».

          По поводу «Сдохни, Германия» нам, вообще-то, конечно, наплевать – пусть делают что хотят, пока им не надавали по рогам крестьяне и рабочие. Но вот эти люди собственно по какой-то причине вдруг лезут в Россию. Видимо, с теми же самыми целями. Не дохнуть же Германии в одиночку. Но пока все дохнут, жить-то надо, и издание всюду ищет финансирование. Похоже, что в случае с этой любопытной командировкой юного Вертера на русский Север они это финансирование нашли.

          Достаточно посмотреть – кто в статье спикеры. Светлана Бабенко, председатель инициативной группы «Чистая Урдома», Николай Викторов, один из наиболее активных противников проекта, активистка Людмила Марьина. Собственно, все известные люди, которые все время говорят одно и то же. Со стороны властей приведено только одно высказывание: «Это просто Богом созданное место для того, чтобы там строить что-то серьезное», – слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова. «Серьезным» оказалась свалка», – отмечает журналист. Коллега передергивает на лету, как мы видим. Кстати, ни с каким инвестором журналист не стал встречаться и комментариев не получил. А как же принцип «два мнения»?

          Но конфликт длится уже шесть месяцев, и немецкое издание горько жалуется на то, что к нему не подключился крупнейший местный работодатель – Газпром. Погодите – зачем немецкому изданию ввязывать в конфликт еще и Газпром? Я понимаю всех этих местных прекрасных людей – и Бабенко, и Марьину, и Викторова, и сотни других, они местные люди, сами поднимают бучу, возможно, по просьбе других людей. У всех есть право оппонировать решению властей – в конце концов, мы не в Хемнице и их акции никто не назовет «маршем нацистов», как это делал все тот же TAZ и Spiegel, когда на улицы вышли работяги и пенсионеры, возмущенные действиями властей после убийств, совершенных соискателями убежища с Ближнего Востока.

          Тогда закрадывается крайне неприятная для самих защитников чистоты Севера мысль – отчего западные журналисты так вдруг озаботились проблемами городка, про который не слышали 90 процентов русских граждан? Не работает ли это на гипотезу, что за мусорным бунтом в Архангельской области стоят совсем не российские интересанты? Тогда у меня для вас плохие новости.


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