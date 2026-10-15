Independent: Редкую книгу о Гарри Поттере с опечатками продали за 400 тыс. долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» из первого, немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302 тыс. фунтов (около 400 тыс. долларов), пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

Торги прошли в американском аукционном доме Heritage Auctions в Техасе. Первый тираж романа состоит всего из 500 экземпляров в твердом переплете, из которых 300 попали в школы и библиотеки, поэтому сегодня они особенно ценятся коллекционерами.

В проданной книге на задней обложке пропущена буква в названии, на 53-й странице волшебная палочка дважды указана в списке вещей для Хогвартса, а на передней обложке напечатано полное имя автора – Джоанн Роулинг. Мировой рекорд стоимости для этого издания составляет 356 тыс. фунтов стерлингов, он был установлен в США в декабре 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телесеть HBO выбрала актеров на ключевые роли во втором сезоне сериала о Гарри Поттере. В мае проект продлили на второй сезон.

В прошлом году писательница Джоанн Роулинг обвинила актрису Эмму Уотсон в попрании прав женщин.