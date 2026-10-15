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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 13:09 • Новости дня

    Песков назвал планы Европы дискриминацией российских спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречащими идеям олимпизма разрабатываемые в Европе меры по пресечению участия отечественных атлетов в соревнованиях.

    Разрабатываемые европейскими странами ограничения для россиян являются попыткой оказать влияние на исход турниров и преднамеренно исключить сильнейших конкурентов, передает РИА «Новости».

    «Это никак не вяжется с идеями олимпизма, это никак не вяжется с общим пониманием того, что спорт должен быть вне политики», – сказал Песков.

    Он назвал подобные шаги попыткой политизации спорта и недопустимыми действиями со стороны государств, принимающих международные турниры. По словам пресс-секретаря, Москва продолжит контакты с Международным олимпийским комитетом и другими федерациями для защиты интересов отечественных атлетов.

    Ранее издание Politico сообщило о разработке странами Европы новых мер по отстранению россиян от спортивных состязаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций.

    В среду World Gymnastics выразила сожаление из-за невыдачи виз гимнасткам из России.

    Во вторник Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за инцидента со спортсменками.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес после миграционного кризиса в Сеуте столкнулся с ростом опасений в обществе, где большинство граждан считают, что напряженность с Марокко может перерасти в вооруженный конфликт в ближайшие годы.

    Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута этим летом усилил страхи испанцев, что напряженность с Марокко способна вылиться в вооруженный конфликт: по сентябрьскому опросу POLITICO, его участники опасаются эскалации споров вокруг Сеуты и Мелильи, пишет POLITICO.

    В конце июля в Сеуту за короткое время прибыли более 70 тыс. мигрантов, что вызвало резкую критику социалистического правительства Педро Санчеса и его позиции по миграционной политике ЕС, а также подозрения в роли Марокко, которые Санчес неоднократно отвергал, обвиняя лишь контрабандистов.

    Сентябрьский опрос POLITICO и исследовательской компании PF Global, проведенный за несколько недель до объявления досрочных выборов, показал, что 58% респондентов считают вероятным вооруженный конфликт между Испанией и Марокко из-за Сеуты и Мелильи в течение ближайшего десятилетия, а около трех четвертей опрошенных видят в Марокко реальную угрозу территориальной целостности своей страны.

    Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхо обвинил Рабат в организации миграционного наплыва, заявив, что кризис был «возглавлен и скоординирован Марокко», а власти скрыли его причины; о возможной причастности марокканских служб говорится и в полицейском отчете, тогда как Санчес эту версию отвергает.

    Скепсис в отношении Марокко разделяют и сторонники разных партий: более трех четвертей избирателей Vox и 68% сторонников Народной партии считают конфликт в ближайшее десятилетие вероятным, почти две трети сторонников социалистов видят в Марокко серьезную угрозу, при этом их мнения о риске конфликта разделились почти поровну.

    Всего более 80% испанцев назвали Марокко умеренной или значительной внешней угрозой, заметно опережающей по этому показателю Китай, США и Россию, хотя две трети респондентов все же уверены, что через двадцать лет Сеута и Мелилья останутся под испанским контролем.

    Опрос совпал по времени с визитом короля Фелипе VI в Сеуту и Мелилью, за которым внимательно следят в Рабате: монарх планирует посетить кладбище Сиди Эмбарек, где похоронены около 90 погибших во время кризиса мигрантов, которых Марокко отказалось репатриировать, что аналитик Игнасио Сембреро назвал «пощечиной».

    Выступление Фелипе с вечерней речью в отеле Parador ожидают на фоне заявления министра обороны Маргариты Роблес, недавно назвавшей Сеуту и Мелилью «неоспоримо испанскими», тогда как король Марокко Мухаммед VI ограничился формулировкой о «серьезных вызовах» в отношениях с Мадридом, не упомянув визит напрямую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в территориальные воды Сеуты во время нового наплыва мигрантов. В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте полиция обнаружила крупное убежище нелегалов. Тогда Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы очередного массового прорыва мигрантов и усилила контроль над анклавом.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года

    WSJ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе выросла до самого высокого уровня с конца 2022 года на фоне опасений участников рынка по поводу дефицита поставок топлива.

    Фьючерсы на природный газ в Европе достигли максимальных значений с декабря 2022 года, при этом базовый голландский контракт TTF подорожал на 1,7% – до 85,82 евро за мегаватт-час, пишет WSJ.

    Аналитики финансовой группы ING отметили, что рынок готовится провести значительную часть зимы в Северном полушарии в условиях нехватки поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

    Эксперты подчеркивают, что низкий уровень запасов в европейских газохранилищах и обязательные требования по их пополнению поддерживают рост цен. Это усиливает риск жесткой конкуренции с покупателями из Азии и возможных ценовых скачков зимой. По данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe, хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 73%, что значительно ниже среднего показателя за последние пять лет, составляющего 89%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 950 долларов. В пятницу европейские операторы предрекли истощение запасов в газохранилищах Евросоюза до 11% к концу зимы. В среду стало известно, что Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа.

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    14 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после недавнего роста ускорили снижение и опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1007 долларов, показав снижение на 0,1%. К 9:30 мск показатель составлял 1000 долларов (-0,8%), а к 14:04 мск опустился до 984,4 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1008,3 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В 2024 году на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены вновь начали расти. В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, оставаясь на минимальном уровне с 2011 года.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник они приблизились к тысяче долларов. В тот же день котировки достигли максимума с конца 2022 года.

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    13 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 995 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе ускорила рост в ходе торгов во вторник, вплотную приблизившись к отметке 995 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе газового распределительного центра TTF в Нидерландах выросли на 2%, достигнув 994,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Резкий рост цен на энергоносители начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые котировки увеличились на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров. Эксперты допускают, что предстоящей зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за трудностей с заполнением хранилищ.

    По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность европейских подземных хранилищ по итогам сентября превысила 71,5%, однако этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем предупредила, что запасы газа могут сократиться до 11% к концу зимы в случае сохранения ограничений на поставки СПГ и прекращения трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года.

    В понедельник стоимость топлива выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу котировки опускались ниже 900 долларов.

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    13 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Politico: ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС в четверг лидеры стран Союза добиваются ужесточения санкций против России, расходясь с курсом президента США Дональда Трампа, смягчившего ограничения на экспорт российского дизеля.

    Европейские лидеры на саммите Европейского совета в Брюсселе намерены потребовать новых ограничительных мер против России, в том числе санкций, нацеленных на нефтяные доходы Москвы, тогда как президент США Дональд Трамп пошёл на сделку с Владимиром Путиным по смягчению ограничений на экспорт российского дизеля, пишет Politico.

    По данным издания, страны ЕС отвергли утверждения Трампа о достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и считают, что сокращение энергетических доходов Кремля остаётся ключевым условием давления для завершения конфликта. «Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил на конференции по безопасности в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. – Поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить партнёров серьёзно рассмотреть возможность увеличения санкций против России».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дальнейшие ограничения, напомнив об ударах России по энергетической инфраструктуре на Украине несмотря на заявления Трампа о перемирии. «Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением», – сказал Мерц, подчеркнув, что после атак на гражданское энергоснабжение Украины санкции следует «ещё более ужесточить». Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали крупнейшее расширение санкционного списка, включив более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, а Еврокомиссия готовит 23-й пакет секторальных мер.

    Аналогичную линию заняли Британия и Норвегия. «Важно вводить санкции против России, чтобы не финансировать войну», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях. При этом, по оценкам европейских и украинских чиновников, соглашение Трампа и Путина о поставках дополнительных 4,8 млн т российского дизеля на мировой рынок даёт объём, равный примерно десяти дням потребления США, и потому окажет «минимальное» влияние на цены на топливо.

    По информации источников Politico в европейских структурах, многие дипломаты считают, что резкий поворот Трампа к смягчению энергосанкций в первую очередь связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, на фоне роста цен на топливо после начала американско-израильской войны с Ираном. Президент обещал в кампании 2024 года снизить цену бензина ниже двух долларов за галлон, но сейчас избиратели платят более чем вдвое больше. При этом в ЕС сомневаются, что Путин выполнит обещания по наращиванию поставок, поскольку удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются, а Киев, по его словам, не был консультирован по сделке.

    Разногласия усилили призывы в Европе к более жёсткой линии Вашингтона. Туск призвал Европу и США совместно показать Москве готовность к ужесточению мер, а глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас напомнила о масштабном санкционном законе против России, автором которого выступил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ, подписанный Трампом в прошлом месяце, расширяет инструменты давления на российскую энергетику, но ещё не реализован в полном объёме, и европейские чиновники требуют применять его, а не смягчать экспортные ограничения.

    Некоторые американские республиканцы также настаивают на жёстком курсе. «Нам нужно реализовывать закон о санкциях против России», – заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на конференции в Варшаве. На этом фоне в Европе обсуждают зависимость от США на фоне сообщений, что американские власти якобы угрожали ограничить доступ Украины к оружию, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ. По словам представителя НАТО, пока «нет признаков» реализации таких угроз, поскольку сдерживание поставок ударило бы и по американским производителям вооружений.

    Источник в НАТО отметил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского оружия для Украины, выгодна США. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, не комментируя напрямую сообщения о возможных ограничениях, заявил, что Европе необходимо гораздо быстрее брать на себя «основную ответственность» за собственную оборону по мере снижения военного присутствия США на континенте. Ближайшей проверкой единства Запада станут решения саммита ЕС в четверг, когда лидеры Союза попытаются сохранить давление на Москву на фоне расхождений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. В понедельник постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника. В тот же день Евросоюз ввёл санкции против российского девелопера «Самолет».

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    12 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    «Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», – заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, обсуждение этих ограничений связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям Брюссель не предоставил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз российским гражданам.

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    14 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине

    Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».

    «Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.

    Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.

    Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество на данном направлении.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    13 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Лукашенко назвал планы о ядерном щите Европы мечом в руках бездумных политиков

    Президент Белоруссии назвал идею ядерного щита Европы обоюдоострым мечом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассуждения в Европе о создании ядерного щита больше напоминают обоюдоострый меч в руках бездумных политиков.

    Президент Белоруссии раскритиковал планы европейских государств по совершенствованию собственного ядерного потенциала. Глава государства отметил участившиеся спекуляции вокруг создания так называемого ядерного щита Европы, пишет агентство БелТА.

    «Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков», – сказал Лукашенко.

    Белорусский лидер добавил, что европейским политикам необходимо четко понимать последствия своих действий и отдавать себе отчет в том, что этот меч является обоюдоострым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе аналитики расценили испытание новой французской ракеты как рекламу европейского ядерного зонтика.

    В средствах массовой информации появились сообщения о желании Германии обслуживать британский ядерный арсенал.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев предупредил о стратегической угрозе от подобной политики Европейского союза.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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