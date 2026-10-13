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    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    13 октября 2026, 10:37 • Новости дня

    Доходы Катара упали на 42% на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Доходы Катара снизились на 42% из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о снижении общих доходов государства на 42% в первой половине этого года из-за кризиса вокруг Ормузского пролива.

    Закрытие Ормузского пролива и ущерб энергетическим объектам в промышленной зоне Рас-Лаффан привели к остановке значительной части катарского экспорта, передает ТАСС.

    «Естественно, что кризис негативно отразился на государственных финансах: общие доходы в первой половине года снизились на 42%, а государственные расходы сократились на 14%», – заявил эмир Катара.

    Глава государства напомнил об обеспечении Катаром около пятой части мировой торговли сжиженным природным газом. По его словам, любые сбои быстро отражаются на рынках и потребителях.

    В 2025 году реальный экономический рост Катара составил 2,9%, а инфляция сохранилась на уровне 0,5%. Доля нефтегазового сектора в ВВП достигла 80%. Стратегия страны в условиях кризиса заключалась в поддержании цепочек поставок и содействии усилиям по прекращению огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.

    В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

    WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вынужден скрываться и перемещаться между дворцами с бункерами на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

    Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

    На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Лавров призвал прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров потребовал прекратить любые атаки на гражданские объекты и мирных граждан на Аравийском полуострове.

    По словам Лаврова, Россия выступает за немедленную остановку ударов в регионе, наносящих ущерб мирному населению, передает РИА «Новости».

    «Мы сегодня сделали, по-моему, или вчера уже сделали официальное заявление министерства иностранных дел с требованием немедленно прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, как и в зоне Ормузского пролива, которые наносят ущерб гражданским объектам и особенно мирным гражданам», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Москва надеется, что страны региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, на практике воспримут давнюю российскую инициативу о начале диалога по формированию системы коллективной безопасности в районе Персидского залива, подчеркнул Лавров.

    В минувшие выходные ударам подвергся аэропорт имени короля Халеда. По данным властей Саудовской Аравии, погибли 13 человек, более 300 получили ранения. Кроме того, в воскресенье был атакован международный аэропорт в Даммаме, ущерб от этого удара еще оценивается.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось в середине июля после четырех лет затишья. За это время хуситы заняли западное побережье Красного моря и города около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за действий хуситов министр экономики Японии отменил визит в королевство.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по йеменскому движению после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    МИД Ирана выразил недовольство ситуацией в Ормузском проливе

    МИД Ирана: Тегеран недоволен ситуацией в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран крайне недоволен сложившейся ситуацией в Ормузском проливе.

    «Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку безопасность в Ормузском проливе прежде всего важна именно для нас», – передает слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе.

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    12 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что действия израильских вооруженных сил грубо нарушают международное право.

    Россия выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана на фоне продолжающихся действий Израиля, сообщает РИА «Новости».

    «Конечно, мы привержены своим оценкам относительно того, что силовые акции ЦАХАЛ, израильской армии, грубо нарушают нормы международного права, провоцируют дополнительную эскалацию напряженности в Ливане», – заявил Лавров.

    Кроме того, стороны уделили отдельное внимание перспективам сохранения присутствия миротворцев ООН в Ливане. Мандат временных сил всемирной организации завершается в декабре, однако Москва разделяет мнение Бейрута о целесообразности сохранения ооновского контингента на юге страны и после 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге республики.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по ливанской территории.

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    12 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров проинформировал главу МИД Ливана о ситуации на Украине

    Лавров рассказал главе МИД Ливана Раджи о развитии событий вокруг Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с ливанским коллегой Юсефом Раджи сообщил ему о развитии ситуации на Украине и вокруг нее.

    Российская сторона ознакомила Бейрут с текущим положением дел в рамках украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы проинформировали наших друзей о последних оценках развития событий на Украине и вокруг нее», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия и Ливан договорились расширить политический диалог.

    Лавров подтвердил поддержку суверенитета и целостности ближневосточной республики.

    На прошлой неделе сообщалось о планах Раджи посетить Москву.

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    12 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

    Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

    Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

    Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Россия и Ливан договорились расширить политический диалог

    Лавров сообщил о настрое Москвы и Бейрута на расширение политического диалога

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Ражжи заявил об обоюдном настрое стран на расширение политического диалога.

    На встрече в Москве руководители внешнеполитических ведомств России и Ливана обсудили ключевые вопросы взаимодействия двух государств, сообщает РИА «Новости».

    По итогам беседы стало известно о готовности Москвы и Бейрута к углублению контактов.

    «Обсудили и наши двусторонние отношения. У нас обоюдный настрой на дальнейшее расширение политического диалога», – заявил Лавров.

    Министр иностранных дел России добавил, что состоявшиеся переговоры с Юсефом Ражжи были весьма полезными. По его мнению, эта встреча наверняка окажет позитивный эффект на дальнейшее развитие двустороннего диалога по всем направлениям сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана.

    Глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил ливанского коллегу за визит в Москву.

    На прошлой неделе стало известно о планах Ражжи посетить российскую столицу.

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    12 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестные снаряды поразили танкер и контейнеровоз, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.

    В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

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    12 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет

    Силы ПВО отражают атаку БПЛА и ракет на Саудовскую Аравию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников и крылатых ракет на Саудовскую Аравию, заявил представитель арабской коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики.

    «Мы обнаружили и отслеживаем угрозу, связанную с атакой беспилотников и крылатых ракет на территорию королевства, принимаются меры по нейтрализации этой угрозы», – заявил он в эфире канала Al Ekhbariya, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В тот же день хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    12 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Лавров поблагодарил главу МИД Ливана за визит в Москву

    Лавров выразил признательность главе МИД Ливана за визит в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Ливана Юсефу Раджи за визит в Москву в сложный для ливанского народа период.

    «Хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что Вы нашли возможность посетить Российскую Федерацию в период, когда Ливан, ливанский народ сталкивается с очень тяжелым кризисом в результате военных действий, военной эскалации, которую Израиль осуществляет против вашей страны», – заявил Лавров на переговорах, передает РИА «Новости».

    Глава российского МИД подтвердил позицию Москвы по поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана.

    Лавров также выразил надежду, что стороны больше не допустят продолжительных пауз в контактах, напомнив, что это первый визит ливанского министра иностранных дел в Москву за пять лет. Он отметил, что это уже вторая встреча представителей двух стран за последний месяц, и выразил надежду на сохранение такой динамики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о планах главы МИД Ливана посетить Москву.

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    12 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана

    Лавров пообещал продолжить поставки гуманитарной помощи в Ливан

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на переговорах с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что Москва выступает за сохранение единства и территориальной целостности Ливана, а также продолжит поставки гуманитарной помощи в республику.

    «Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана», – заявил министр в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, двусторонние отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что Москва всегда готова поддерживать Ливан, особенно в нынешней ситуации, когда из-за боевых действий серьезно пострадали и лишились своих прав почти миллион граждан страны.

    Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что в апреле Россия уже направляла гуманитарную помощь нуждающимся ливанцам, и пообещал продолжить оказывать содействие регулярными поставками товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно о планах главы МИД Ливана посетить Москву.

    В апреле Россия доставила гуманитарный груз для жителей республики.

    Спецборт МЧС вывез из страны 109 россиян.

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      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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