Назвавшего Югру исторической родиной узбеков депутата лишили зарплаты

Tекст: Дарья Григоренко

Вопрос рассматривался на заседании 6 июня, где большинством голосов депутаты поддержали инициативу – за проголосовали 32 парламентария, против оказался только один, пятеро воздержались, передает РИА «Новости».

Сам Таги-Заде заявил, что не имел намерения кого-либо оскорбить, комментируя свои предыдущие высказывания о том, что регион якобы является «исторической родиной» узбеков. «У меня в мыслях не было кого-то оскорбить… Я люблю страну, живу тут уже 40 лет. Я люблю наш народ, все народы, которые здесь живут», – подчеркнул он перед голосованием.

Глава думы Борис Хохряков отметил, что решение не связано напрямую с резонансной фразой о «исторической родине», а обусловлено исключительно дисциплинарными причинами.

В пресс-службе окружного парламента уточнили, что прекращение депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе означает лишение только зарплаты, но не депутатского мандата. Таги-Заде продолжит работать в составе комитета по социальному развитию.

Напомним, в конце мая высказывание Таги-Заде о мигрантах вызвало общественный резонанс. Его заявление было раскритиковано, в том числе членом Совета по правам человека при президенте Кириллом Кабановым, а ряд депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам правовую оценку. После скандала Таги-Заде был снят с должности зампредседателя профильного комитета.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить обстоятельства получения гражданства и деятельности экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова, который ранее сделал заявления о заселении России узбеками.