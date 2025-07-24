Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?18 комментариев
СК направил в суд свыше 40 тыс. дел за 2025 год
В 2025 году Следственный комитет направил в суд более 40 тыс. дел, включающих значительное количество преступлений против личности и коррупционные эпизоды, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
Следственный комитет России за 2025 год направил в суд 40,8 тыс. уголовных дел, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» в преддверии Дня сотрудника органов следствия.
ольшая часть из них – о преступлениях против личности, 6,2 тыс. дел – коррупционной направленности, почти шесть тысяч – экономической направленности, две тысячи уголовных дел – о преступлениях прошлых лет».
Также Бастрыкин сообщил, что в 2025 году следователи СК расследовали 13 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Он отметил, что это направление продолжает оставаться приоритетным из-за роста киберпреступности.
В общей сложности к ответственности были привлечены 45,5 тыс. человек. Среди привлеченных оказались 243 человека с особым правовым статусом, в том числе 75 депутатов органов местного самоуправления и региональных законодательных органов, 49 глав муниципальных образований и 44 адвоката.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с травлей девочки в школе Тверской области. Он также потребовал доклад по делу об издевательствах над девочкой в Миассе. Кроме того, Бастрыкин поручил завести уголовное дело после осквернения мемориала в Болгарии.