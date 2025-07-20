Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
В Ярославле возобновил работу в штатном режиме аэропорт Туношна
Ярославльский аэропорт Туношна возобновил работу в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Ярославля (Туношна): снят ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все аэропорты принимают и отправляют рейсы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Ограничения на работу воздушной гавани действовали с 20.45 субботы, 19 июля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, калужский аэропорт Грабцево возобновил работу в штатном режиме после объявления временных ограничений 14 часов назад.