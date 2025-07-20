Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Калужский аэропорт Грабцево возобновил работу в полном объеме
Калужский аэропорт Грабцево возобновил работу в штатном режиме после объявления временных ограничений 14 часов назад, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Калуги Грабцево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, временные ограничения на работу воздушной гавани вводились около 16.00 в субботу, 19 июля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье вводились ограничения в работе нижегородского аэропорта Стригино.Также временные ограничения затронули московские аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево. Все они
вернулись к штатному режиму работы.