В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

Tекст: Вера Басилая

Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.