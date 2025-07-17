Российские ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над Брянской областью

Tекст: Евгения Караваева

В период с 17.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских дрона самолетного типа, передает Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что большинство из них – 21 аппарат – были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, по одному беспилотнику удалось уничтожить в небе над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, FPV-дроны атаковали тепловозы ВСУ под Добропольем в ДНР. ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области с помощью комплекса «Искандер».



