Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Российские ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА над Брянской областью
Вечером над Брянской, Калужской, Орловской и Рязанской областями силами ПВО были уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа, из них 21 – над Брянской.
В период с 17.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских дрона самолетного типа, передает Минобороны России в Telegram.
В ведомстве уточнили, что большинство из них – 21 аппарат – были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, по одному беспилотнику удалось уничтожить в небе над Калужской, Орловской и Рязанской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, FPV-дроны атаковали тепловозы ВСУ под Добропольем в ДНР. ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области с помощью комплекса «Искандер».