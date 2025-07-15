Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
СМИ узнали о задержании сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Вечером вторника в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом – мера пресечения», – цитирует URA.RU. информатора.
По его же данным, Шыхлински-младший около 20.30 был доставлен в здание регионального управления Следственного комитета России.
По информации РБК, Мутвалы Шыхлински имеет адвокатский статус и состоит в Адвокатской палате Свердловской области. Это означает, что в его отношении действует особый порядок уголовного преследования м уголовное дело против него могут возбудить по решению главы местного управления СК РФ и надзирающего за ним прокурора.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински был отпущен после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июня.
До этого в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.