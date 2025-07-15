СМИ узнали о задержании сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Tекст: Ирма Каплан

«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом – мера пресечения», – цитирует URA.RU. информатора.

По его же данным, Шыхлински-младший около 20.30 был доставлен в здание регионального управления Следственного комитета России.

По информации РБК, Мутвалы Шыхлински имеет адвокатский статус и состоит в Адвокатской палате Свердловской области. Это означает, что в его отношении действует особый порядок уголовного преследования м уголовное дело против него могут возбудить по решению главы местного управления СК РФ и надзирающего за ним прокурора.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински был отпущен после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июня.

До этого в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.