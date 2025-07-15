Путин назначил Ганжу новым послом в Сингапуре

Путин утвердил Ганжу на посту посла России в Сингапуре

Tекст: Денис Тельманов

О подписании указа сообщил ТАСС. В официальном документе говорится: «Назначить Ганжу Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур». Еще одним указом президент освободил от этого поста Николая Кудашева.

Сергей Ганжа родился в 1960 году, окончил МГИМО в 1982 году и с того времени работает в МИД России. Он имеет опыт работы в центральном аппарате министерства, а также в зарубежных дипломатических представительствах. В частности, Ганжа был советником посольства России в Австрии, начальником отдела Консульского департамента, генеральным консулом России в Гамбурге.

С 2013 года Ганжа занимал пост директора департамента безопасности МИД. Он владеет немецким, английским и французским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Президент России также подписал указ о назначении Алексея Исакова новым российским послом в Восточной Республике Уругвай и освободил от должности его предшественника Андрея Будаева

Александр Лукашик назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории.

