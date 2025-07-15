Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Путин назначил Ганжу новым послом в Сингапуре
Путин утвердил Ганжу на посту посла России в Сингапуре
Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Ганжи на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Сингапуре, сменив Николая Кудашева.
О подписании указа сообщил ТАСС. В официальном документе говорится: «Назначить Ганжу Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур». Еще одним указом президент освободил от этого поста Николая Кудашева.
Сергей Ганжа родился в 1960 году, окончил МГИМО в 1982 году и с того времени работает в МИД России. Он имеет опыт работы в центральном аппарате министерства, а также в зарубежных дипломатических представительствах. В частности, Ганжа был советником посольства России в Австрии, начальником отдела Консульского департамента, генеральным консулом России в Гамбурге.
С 2013 года Ганжа занимал пост директора департамента безопасности МИД. Он владеет немецким, английским и французским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Президент России также подписал указ о назначении Алексея Исакова новым российским послом в Восточной Республике Уругвай и освободил от должности его предшественника Андрея Будаева
Александр Лукашик назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории.