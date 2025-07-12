Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
Подростки избили детей с аутизмом на площадке в Уфе
В Калининском районе Уфы двое детей с аутизмом пострадали от нападения группы несовершеннолетних на детской площадке и получили травмы.
Инцидент произошел в Калининском районе Уфы, передает РИА «Новости». В соцсетях появилась информация, что группа детей и подростков в возрасте от восьми до пятнадцати лет избила брата и сестру с аутизмом на детской площадке. По сообщениям, мальчика сбросили с горки, а девочку закручивали на карусели, после чего также издевались над их собакой. Пострадавшие дети получили травмы различной степени тяжести.
В прокуратуре Башкортостана заявили: «В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что в Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы».
В МВД республики отметили, что мать пострадавших детей написала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка по данному факту, детям выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности нападавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин поручил доложить о случаях травли девочки в школе Тверской области. Бастрыкин потребовал доклад по делу об издевательствах над школьницей в Миассе. В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка.