  • Новость часаРоссия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
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    Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах
    Сенатор Грэм назвал срок рассмотрения новых антироссийских санкций в США
    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    30 июня 2025, 04:39 • Новости дня

    Замминистра энергетики рассказал о последствиях кризиса в угольной отрасли

    Замминистра энергетики рассказал, к чему приведет кризис в угольной отрасли

    Tекст: Ирма Каплан

    Кризис в угольной отрасли подтолкнет компании к консолидации: небольшие предприятия будут присоединяться к крупным, неэффективные производства станут сокращаться, рассказал статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.

    «Где-то угольная отрасль будет консолидироваться и небольшие компании станут присоединяться к более сильным, где-то будет происходить сокращение неэффективных мощностей. При этом сильные эффективные предприятия должны развиваться», – сказал он ТАСС.

    По словам Исламова, отрасль перейдет к росту, а точные сроки зависят от компаний.

    «Отрасль сейчас сама борется с кризисом, реализует внутри себя масштабную программу изменений, оптимизирует расходы, улучшает технологии, повышает производительность труда, ограничивает выплату дивидендов», – добавил замминистра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российских запасов угля, по оценкам Минэнерго, достаточно для поддержания добычи на нынешнем уровне в течение полутысячи лет, даже на тысячу лет хватит при развитии геологоразведки.


    29 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

    Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджану стоит с пониманием относиться к следственным действиям, проходящим в России в отношении выходцев из этой республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями.

    «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

    Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

    «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 05:41 • Новости дня
    При ДТП с выездом на встречную полосу пять человек погибли на Ставрополье

    Tекст: Ирма Каплан

    В Изобильненском округе в результате встречного столкновения автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции ставрополья.

    Предварительно удалось установить, что 28 июня примерно в 23 часа 20 минут на 13 км автодороги «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское», водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

    «В результате автоаварии скончались пять человек: 39-летний водитель ВАЗ и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир Renault. Также 14-летняя пассажир отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель Renault доставлены в больницу Изобильного», – сказано в сообщении ГАИ.

    По словам начальника отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России «Изобильненский» капитана полиции Николая Ляхова, водитель Renault Duster за последние два года не привлекался к административной ответственности, будет произведена экспертиза на установление состояния опьянения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Одинцово водитель такси сбил восьмилетнего мальчика во дворе, ребенок скончался по пути в больницу, следователи возбудили уголовное дело и ведут расследование обстоятельств трагедии.

    Кроме того, на участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали.

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    29 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    Восемь человек пострадали при задымлении в торговом центре Владивостока

    Tекст: Ирма Каплан

    Восемь человек пострадали при задымлении в торговом центре «Реми Сити» во Владивостоке, о котором ранее в соцсетях сообщалось, что посетители почувствовали в нем запах газе.

    «Восемь человек пострадавших, все легкой степени. Пока никого не госпитализировали», – рассказал представитель Минздрава Приморья РИА «Новости».

    В Главном управлении МЧС по Приморскому края уточнили, что на месте работают спасатели, посетителей эвакуировали.

    «Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают», – сообщил представитель ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в жилом пятиэтажном доме города Ивдель Свердловской области в ночь на четверг произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого были зафиксированы погибшие и пострадавшие.

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    29 июня 2025, 07:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении над регионами трех дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над российскими регионами за ночь три украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА  над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антитеррористические подразделения донецкого ФСБ нанесли удары по базам управления украинских беспилотников в районе Дзержинска, уничтожив бронетехнику и диверсионные группы.


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    29 июня 2025, 22:13 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял незнающего русского языка посла ФРГ в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Ирландский журналист Чей Боуз поделился с аудиторией своего аккаунта в соцсети Х фактом того, что Германия направила в Россию послом человека, который ни слова не знает по-русски.

    «Германия направила в Москву нового посла, который не говорит по-русски. Серьезно. Ни слова не знает по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», – написал журналист, добавив клоунский смайл.

    Напомним, в пятницу, 27 июня, в Министерстве иностранных дел России прошли  переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом об ответных мерах за действия в отношении журналистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол ФРГ в какой-то момент покинул здание МИД России, чтобы, как он объяснил, выпить кофе.


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    30 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению пророссийского подполья, российские военные во Львове после ночной массированной атаки уничтожили «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер, который вполне мог оказаться спецсооружением или командным пунктом Владимира Зеленского.

    «Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», – рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Он уточнил, что еще в советские времена во Львове находились укрепленные сооружения для запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    В мае Times писала о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

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    29 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Министр экологии Шевцова назвала предварительную причину пожара в Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова назвала предварительной причиной крупного пожара, при котором горит порядка 5 га сухой травы, неосторожное обращение с огнем.

    «Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес. <…> Ущерб будем рассчитывать по результатам ликвидации пожара», – сказала она в опубликованном в Telegram-канале видеоролике.

    Шевцова добавила, что два вертолета, которые принимали участие в тушение пожара, улетели до пяти утра понедельника, когда они вернутся и продолжат работу. Также в течение ночи на земле остаются специалисты, которые будут тушить очаги и горящую траву.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Алуште к тушению пожара, площадь которого увеличилась до пяти гектаров, привлекли два вертолета Ми-8.

    Напомним, горение сухой травы распространилось на территорию в 1 га в поселке Лазурное в окрестностях Алушты.

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    29 июня 2025, 05:57 • Новости дня
    Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на помощника депутата Алихаджиева

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд Подмосковья вынес приговор в 12 и 13 лет колонии фигурантам дела о покушении на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева Коновалову и Омарходжаеву, говорится в материалах суда.

    «Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу – уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», – приводит данные из документов РИА «Новости».

    Как следует из данных дела, фигуранты ранее судимы: Коновалов был приговорен к шести годам по делу о наркотиках, Омарходжаев – к этому же сроку за самоуправство, разбой и незаконный оборот оружия.

    По данным следствия, неустановленные лица предложили Омарходжаеву организовать убийство помощника депутата Госдумы за 20 млн рублей. Омарходжаев привлек Коновалова, которого знал по совместному отбыванию наказания. Из оговоренной суммы Коновалову предназначалось 15 млн рублей, Омарходжаеву – 5 млн.

    Омарходжаев передал Коновалову предоплату в размере 500 тыс. рублей, пистолет с глушителем, фотографии и сведения о жертве. Алихаджиева выслеживали в течение месяца, 10 октября 2024 года в деревне Лапино Коновалов выстрелил в помощника депутата два раза. Спасти пострадавшего удалось благодаря своевременной медпомощи.

    Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, ранее судимый за грабеж и разбой гражданин Украины стрелял в помощника депутата Шерипа Алихаджиева в Подмосковье.

    Ранее оперативники задержали участников покушения на помощника депутата Госдумы в Лапино Московской области. Напомним, в Одинцово Московской области неизвестный произвел четыре выстрела в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован.

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    30 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    @ Telegram-канал министра культуры России Ольги Любимовой

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы, согласно которому предусмотрена реализация ряда совместных инициатив для развития двусторонних культурных связей.

    «Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения «Мансудэ», которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года»,  –  сообщила министр в Telegram-канале.

    Любимова добавила, что российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры народов России.

    «Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий», – резюмировала министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая прибыла в Пхеньян с рабочим визитом на фоне заключения нового договора о сотрудничестве.

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    29 июня 2025, 07:45 • Новости дня
    «Северяне» ночью пресекли контратаку ВСУ между селами Павловка и Мирлоги

    «Северяне» ночью вскрыли и пресекли контратаку ВСУ между селами Павловка и Мирлоги

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в ночь на 28 июня между селами Павловка и Мирлоги вскрыли попытку контратаки штурмгруппы ВСУ, которая при поддержке танка должна была прорваться в поселок Новый Путь.

    Как рассказали бойцы, пограничники своевременно вскрыли скопление личного состава и техники ВСУ и нанесли первые прицельные удары.

    «Поддержку военнослужащим погрануправления оказали Росгвардейцы, которые также отправили FPV-дроны по противнику. Бой закончился в кратчайшие сроки: живая сила и бронетехника врага были уничтожены на отдалении от госграницы», – рассказали в Telegram-канале «Северный ветер».

    По словам бойцов, ВСУ за сутки предприняли 12 безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, Новониколаевки, по четыре в районе Яблоновки и в Юнаковке, две в районе села Садки.

    «В 12 контратаках противник задействовал около 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, один взят в плен, единицы бежали на исходные позиции», – сообщается в посте.

    Подразделения ВДВ «Северян» отразили четыре контратаки ВСУ, зачистили пять домовладений в Юнаковке и выбили противника из нескольких опорных пунктов в окрестных лесополосах.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ.

    За сутки российские бойцы продвинулись в Волчанске, где зачистили 22 домовладения и выбили ВСУ из опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    29 июня 2025, 13:13 • Новости дня
    Лавров заявил о желании отдохнуть на озере Иссык-Куль

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что хотел бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, но не сможет себе этого позволить из-за плотной рабочей программы,

    «У нас всегда насыщенная повестка дня. Будем работать в этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», – отметил Лавров на встрече с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, передает ТАСС.

    Озеро Иссык-Куль расположено в северо-восточной части Киргизии. Его длина составляет почти 180 км, ширина варьируется от 40 до 60 км, максимальная глубина превышает 700 метров. Особенность озера в том, что в него впадает около 80 горных рек, однако ни одна из них не вытекает из Иссык-Куля.

    Накануне Лавров прибыл в Киргизию для переговоров и участия в совещании ОДКБ. Лавров в ходе переговоров с Кулубаевым заявил, что Запад начинает осознавать, что не сможет добиться стратегического поражения России.

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    29 июня 2025, 23:11 • Новости дня
    Прокуратура Пермского края начала проверку по факту отравлений на выпускном

    Tекст: Ирма Каплан

    Органами прокуратуры Пермского края взята на контроль ситуация с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений города Перми, сообщили в Telegram-канале краевого ведомства.

    «По предварительной информации, с 25 июня 2025 года зарегистрированы не единичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Надзорный орган контролирует установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», – сказано в сообщении.

    Прокуратура также проверит результаты эпидемиологического расследования.

    Как ранее сообщил портал Пермь.Online, выпускники одной из пермских школ, их учителя и родители предполагают, что отравились во время празднования выпускного, так как симптомы отравления на себе испытали более 30 человек.

    Как рассказала мать одного из выпускников, торжество началось в банкетном зале White Hall на Монастырской в 17.00 и завершилось в 23.00.

    «Был большой выбор блюд: салаты, горячее, напитки, сладости – все очень понравилось! Алкоголя почти не было, да и большинство родителей не пили, потому что были за рулем. На следующий день мы с сыном ходили в военкомат, и где-то после обеда, после 15.00, он пожаловался, что ему нехорошо. Была рвота, поднялась температура, появилась жесткая диарея», – описала она симптомы.

    Позднее родители отравившихся детей узнали у директора школы, что накануне еще одна группа школьников праздновала в White Hall и мучилась от схожих последствий. На вопрос представителю банкетного зала, почему в заведении продолжали обслуживать людей, последовал ответ о том, что за торжества было уплачено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эпидемиологическое расследование началось в детском лагере «Дубки» после вспышки кишечной инфекции у детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

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