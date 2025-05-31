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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    56 комментариев
    31 мая 2025, 23:47 • Новости дня

    Reuters: ХАМАС не отклоняло предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель политбюро движения ХАМАС Бесем Наим сообщил агентству Reuters о том, что движение не отклоняло посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о перемирии в Газе, пишет Jerusalim Post.

    По словам Басема Наима, ХАМАС внесло изменения в предложение, чтобы сделать его менее предвзятым, но вовсе не отвергало инициативу о прекращении огня, пишет Jerusalim Post.

    «Наим сказал, что реакция Израиля на предложение Уиткоффа несовместима с тем, о чем договорилось ХАМАС, добавив, что позиция посла США по отношению к движению была «несправедливой» и демонстрировала «полную предвзятость» по отношению к Израилю», – говорится в материале.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которого они обсудили предполагаемый отказ ХАМАС принять условия соглашения о перемирии.

    Уиткофф в своей публикации в соцсети X/Twitter охарактеризовал изменения ХАМАС как неприемлемые и «отсталые», призвав палестинцев принять предложенное США рамочное соглашение для скорейшего начала непрямых переговоров.

    По информации телеканала «Аль-Маядин», ХАМАС настаивает на пяти-семилетнем прекращении огня, которое должно быть подтверждено посредниками и согласовано в течение двух месяцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стив Уиткофф назвал ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлемым, отметив, что это мешает прогрессу на переговорах.

    До этого палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня.

    Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.

    30 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    Макрон выдвинул ультиматум Израилю
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не будет решен в ближайшие часы, сообщает Politico.

    Европа должна ужесточить свою позицию в отношении Израиля, если кризис в секторе Газа не начнет решаться в ближайшие часы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сингапур, передает Politico.

    «Сегодня совершенно ясно, что мы не можем позволить продолжаться этой ситуации», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции перед началом форума Shangri-La Dialogue.

    По его словам, если гуманитарная ситуация не сдвинется с мертвой точки в течение нескольких часов, Европа будет вынуждена ужесточить свою «коллективную позицию» по отношению к Израилю.

    Макрон добавил, что признание Палестинского государства – это «моральный долг» и «политическая необходимость».

    Ранее он уже критиковал действия Израиля в Газе, назвав их «позорными». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в поддержке ХАМАС и распространении «кровавых наветов».

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц также выступил с резкой критикой израильской операции в Газе, отметив, что она «больше не может оправдываться борьбой с терроризмом ХАМАС».

    Белый дом накануне сообщил, что Израиль согласился на предложенное США соглашение о 60-дневном перемирии и освобождении заложников, и теперь Вашингтон ждет официального ответа от ХАМАС.

    По информации BBC, представитель ХАМАС в пятницу заявил, что группировка отвергнет американское предложение, так как оно не учитывает их основные требования, включая прекращение войны. Вместе с тем, агентство Reuters передает, что ХАМАС все еще изучает план и даст ответ в пятницу или субботу.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    30 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    Небензя обвинил Зеленского в попытке обмануть Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается «любой ценой» вернуть США к антироссийскому курсу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача – обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Небензя заявил, что Киев хочет «любой ценой» вернуть США, «уже потратившие впустую сотни миллиардов долларов», на «антироссийские и русофобские» позиции.

    По словам Небензи, в последние месяцы американская администрация стала лучше понимать истинные мотивы киевских властей и причины украинского конфликта. Он заявил, что у властей США «открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и собирается подождать еще пару недель.

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    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    30 мая 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    Келлог счел «закономерной» обеспокоенность России расширением НАТО
    @ Boris Roessler/Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является «закономерной», для США вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

    «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Он подчеркнул, что «так думают» не только США. Келлог отметил, что для принятия Украины в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и сейчас как минимум четыре государства из блока выражают сомнения по данному вопросу. По словам Келлога, другие страны альянса также не уверены в необходимости расширения за счет Украины.

    Келлог выразил мнение, что у главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сложились «сильные» личные отношения. Самого Трампа Келлог назвал «лучшим президентом». «Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», – сказал Келлог.

    Он также рассказал, что посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что украинская сторона не будет участвовать в мирных переговорах с Россией.

    По его словам, в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины, «будет так называемая E3 – советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», которые «выскажут свое мнение», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

    Келлог отметил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе давно не рассматривается на практическом уровне. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что рассмотрение вступления Украины в альянс отнесено к долгосрочной перспективе и никак не связано с условиями мирного урегулирования.

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    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

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    30 мая 2025, 10:33 • Новости дня
    Грета Тунберг собралась прорвать блокаду Газы

    Грета Тунберг присоединилась к миссии «Флотилии Свободы» для прорыва блокады Газы

    Грета Тунберг собралась прорвать блокаду Газы
    @ Jan Kaare Ness/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем отправятся на судне с гуманитарной помощью в попытке прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединятся к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC), которая планирует в ближайшие дни попытаться прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

    Судно под названием Madleen отправится из Катании, Сицилия, в воскресенье с грузом гуманитарной помощи и несколькими известными активистами на борту.

    В числе участников миссии также депутат Европарламента Рима Хассан и палестино-американский адвокат Хуаида Араф. Для FFC это уже вторая попытка за последние месяцы: ранее, в начале мая, судно Conscience было вынуждено прекратить миссию после атаки двух беспилотников, в которой активисты обвинили Израиль. В результате атаки нос корабля получил серьезные повреждения.

    Депутат Европарламента Хассан в видеообращении заявила, что миссия Madleen – это не только доставка помощи, но и протест против действий Израиля. По ее словам, цель – «отвергнуть блокаду гуманитарной помощи, продолжающийся геноцид, безнаказанность Израиля и повысить международную осведомленность». Она отметила, что акция является ответом на нападение, которое произошло 2 мая в международных водах у Мальты.

    На прошлой неделе Израиль частично снял почти трехмесячную блокаду Газы, однако в сектор поступило лишь небольшое количество помощи. США предупредили, что сектор находится на грани голода. На этой неделе тысячи палестинцев пытались получить продовольствие от фонда Gaza Humanitarian Foundation, поддерживаемого США и Израилем, в результате чего возникла давка, погибли как минимум три человека, еще десятки были травмированы.

    ООН и другие гуманитарные организации бойкотируют инициативу, обвинив Израиль в попытках контролировать распределение продовольствия и использовать его как инструмент давления. Всемирная организация здравоохранения заявила, что около четверти населения Газы находится в «катастрофической ситуации голода, недоедания, болезней и смертей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне известные представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.

    Грета Тунберг ранее столкнулась с обвинениями в неповиновении полиции после участия в несанкционированной акции в защиту Палестины в Стокгольме.

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    29 мая 2025, 22:43 • Новости дня
    Апелляционный суд в США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

    Tекст: Антон Антонов

    Американский апелляционный суд временно разрешил вновь применять торговые пошлины, введенные указами президента США Дональда Трампа, следует из решения суда.

    Апелляционный суд поддержал «ходатайство о немедленной административной приостановке» решений суда по международной торговле. Поясняется, что « решения и постоянные запреты» суда по международной торговле «приостанавливаются до дальнейшего уведомления» на время рассмотрения ходатайств, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США заявил, что Белый дом превысил полномочия при введении высоких тарифов, и большая часть этих тарифов должна быть отменена в течение десяти дней. Аналитики отметили, что это решение лишь ненадолго усложнит введение новых пошлин, не влияя на стратегию Белого дома.

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    30 мая 2025, 22:28 • Новости дня
    Трамп удивился новостям об ответных ударах России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп признался, что был удивлен сообщениями об ответных ударах России по Украине в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, по его мнению, находились на финальной стадии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты именно тогда, когда, как ему казалось, стороны уже были близки к решению проблемы.

    Трамп выразил сожаление по поводу того, что начались обстрелы, в результате которых погибли люди, и подчеркнул, что увидел то, чего не ожидал. Он добавил, что не любит сюрпризы и был очень разочарован произошедшим.

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что по-прежнему надеется на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине.

    В МИД России заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается любой ценой вернуть США к антироссийскому курсу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что русофобские силы склоняют администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

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    30 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп дал совет Макрону после пощечины от супруги

    Трамп посоветовал Макрону «держать дверь закрытой» после пощечины в самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с видео, на котором супруга президента Франции Брижит Макрон дала пощечину Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что не знает всех обстоятельств инцидента. «Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», – заявил он.

    Американский лидер отметил, что общался с Макроном после появления ролика. По словам Трампа, в семье французского президента нет проблем и «все в порядке».

    Ранее французские спортзалы обновили рекламу курсов самообороны после инцидента с Эммануэлем Макроном и его супругой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    В СМИ появились кадры, где первая леди Франции дала пощечину президенту при их прибытии в Ханой.

    В окружении Макрона назвали этот инцидент обычной семейной шалостью.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    29 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Израиль одобрил строительство 22 новых поселений на Западном берегу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на Западном берегу, сообщает Bloomberg. В проект включено восстановление поселений Хомеш и Са-Нур, которые были эвакуированы два десятилетия назад, а также развитие ряда участков в Иорданской рифтовой долине на восточной границе с Иорданией.

    Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что шаги направлены на предотвращение создания независимого палестинского государства и усиление стратегического контроля над территорией. По его словам, этот проект можно назвать «развитием поколения», способным обеспечить безопасность страны.

    Власти также начнут строительство новой линии безопасности – забор протяженностью примерно 400 километров на восточной границе с Иорданией и Сирией, что предусмотрено последним бюджетом страны. Около 500 тыс. израильтян проживают в уже существующих поселениях на Западном берегу.

    Министр финансов Бецалель Смотрич призвал пересмотреть вопрос о «суверенитете» над территорией, что может означать возможную аннексию части или всей территории. Обострение внутриполитических настроений против независимости Палестины произошло после атаки ХАМАС на юге Израиля в октябре 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Израиля нанесла массированные удары по военным объектам радикальных группировок в секторе Газа. Удары были направлены на подземные сооружения, используемые боевиками.

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    29 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    Знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю
    Знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Известные представители британской культуры обратились к премьеру с требованием остановить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев, передает ТАСС. Обращение адресовано премьер-министру Британии Киру Стармеру, его текст приводит телеканал Sky News.

    Письмо подготовила благотворительная организация Choose Love, занимающаяся помощью беженцам. В письме говорится о необходимости немедленно остановить экспорт британского оружия в Израиль, допустить гуманитарные организации в сектор Газа, а также содействовать перемирию. «Мы призываем вас немедленно принять меры, чтобы положить конец соучастию Великобритании в ужасах, происходящих в Газе», – отмечается в обращении.

    Письмо также подписали певица Палома Фейт, группы Massive Attack и Primal Scream, актеры Риз Ахмед, Лина Хиди, Тильда Суинтон, Максин Пик, Зоуи Эштон, ирландская актриса Никола Кофлан, режиссер Дэнни Бойл и спортивный комментатор Гари Линекер.

    В письме отмечено, что «нельзя называть происходящее «невыносимым» и при этом бездействовать. За происходящим наблюдает весь мир, и история этого не забудет. Дети Газы не могут ждать ни минуты дольше».

    Напомним, в сентябре прошлого года Британия уже приостановила часть экспортных лицензий на военную продукцию для Израиля, а в мае ввела санкции против семи израильских лиц и компаний, а также прекратила переговоры о свободной торговле с Израилем после новой военной операции в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес властей Великобритании, Франции и Канады после их заявлений о возможном признании палестинского государства и требовании к Израилю прекратить операцию в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне. Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

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    30 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    Маск рассказал о разногласиях и давлении в администрации Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Дональда Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

    В фрагменте интервью телеканалу CBS News, опубликованном до выхода полной версии беседы, Маск отметил, что ему было сложно высказываться, потому что его слова часто становились предметом споров, передает ТАСС.

    Он сказал, что не хотел бы критиковать администрацию, но и не желал брать на себя ответственность за ее решения, из-за чего оказался в непростой ситуации.

    Маск заявил, что в целом одобряет политику команды Трампа, но между ними возникали разногласия. В качестве примера он привел законопроект президента о сокращении государственных расходов, который сам Трамп называет «большим красивым законопроектом».

    Маск выразил мнение, что этот законопроект может быть либо большим, либо красивым, но не одновременно тем и другим.

    Ранее Трамп подтвердил уход Маска с поста главы DOGE. Маск принял решение покинуть администрацию Дональда Трампа, не обсуждая этот шаг напрямую с президентом США. Он назвал проект Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия.

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    29 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию в Газе

    Израиль согласился на предложение Уиткоффа по перемирию и освобождению заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля подтвердил готовность страны действовать по новому плану урегулирования ситуации в Газе, одобренному Израилем.

    Израиль согласился принять новый план спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами в Газе.

    «Израиль принимает новый план Уиткоффа», – сказал Нетаньяху, слова которого приводит портал Ynet. Согласно заявлению, предложение включает меры по прекращению огня и освобождению заложников. Детали самого плана не раскрываются, однако отмечается, что он разработан при участии спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

    Ранее Израиль неоднократно отвергал другие схемы перемирия, настаивая на освобождении всех удерживаемых граждан до остановки военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Израиля приняло решение расширить присутствие на Западном берегу реки Иордан, включив в проект восстановление поселений и строительство забора вдоль границы.

    Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Израильские военные заняли 77% территории сектора Газа, используя прямые наземные операции и интенсивный огневой контроль над жилыми районами.

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