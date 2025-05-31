Reuters: ХАМАС не отклоняло предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

Tекст: Ирма Каплан

По словам Басема Наима, ХАМАС внесло изменения в предложение, чтобы сделать его менее предвзятым, но вовсе не отвергало инициативу о прекращении огня, пишет Jerusalim Post.

«Наим сказал, что реакция Израиля на предложение Уиткоффа несовместима с тем, о чем договорилось ХАМАС, добавив, что позиция посла США по отношению к движению была «несправедливой» и демонстрировала «полную предвзятость» по отношению к Израилю», – говорится в материале.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которого они обсудили предполагаемый отказ ХАМАС принять условия соглашения о перемирии.

Уиткофф в своей публикации в соцсети X/Twitter охарактеризовал изменения ХАМАС как неприемлемые и «отсталые», призвав палестинцев принять предложенное США рамочное соглашение для скорейшего начала непрямых переговоров.

По информации телеканала «Аль-Маядин», ХАМАС настаивает на пяти-семилетнем прекращении огня, которое должно быть подтверждено посредниками и согласовано в течение двух месяцев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стив Уиткофф назвал ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлемым, отметив, что это мешает прогрессу на переговорах.

До этого палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня.

Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.