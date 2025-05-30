Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.7 комментариев
Силуанов заявил о возвращении ИТ-специалистов после введения льгот
Многие ИТ-специалисты, уехавшие из России в 2022 году, вернулись обратно после появления налоговых и ипотечных льгот, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, часть покинувших Россию в 2022 году ИТ-специалистов снова работают в стране благодаря льготной ипотеке и налоговым послаблениям, передает ТАСС.
Министр отметил, что меры оказались эффективными, и значительная часть специалистов решила вернуться в Россию. Он подчеркнул, что после введения этих инициатив многие вновь начали работать на родине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ИТ-индустрия продемонстрировала устойчивое развитие и почти удвоила свой вклад в ВВП за пять лет. По данным экспертом, вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое.