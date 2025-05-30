Силуанов заявил о возвращении ИТ-специалистов после введения льгот

Tекст: Александра Юдина

По его словам, часть покинувших Россию в 2022 году ИТ-специалистов снова работают в стране благодаря льготной ипотеке и налоговым послаблениям, передает ТАСС.

Министр отметил, что меры оказались эффективными, и значительная часть специалистов решила вернуться в Россию. Он подчеркнул, что после введения этих инициатив многие вновь начали работать на родине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ИТ-индустрия продемонстрировала устойчивое развитие и почти удвоила свой вклад в ВВП за пять лет. По данным экспертом, вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое.



