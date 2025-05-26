Стало известно о резком росте российской ИТ-отрасли

Эксперт Немкин заявил о резком росте российской ИТ-отрасли

Tекст: Ольга Иванова

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что среднегодовой совокупный темп роста ИТ-отрасли в России за последние пять лет достиг почти 28%. По его словам, за этот период вклад сектора в ВВП страны вырос практически в два раза, передает ТАСС.

«Сегодня наша ИТ-индустрия очевидно демонстрирует хорошие результаты. За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28%, а вклад в ВВП за этот период увеличился практически в два раза», – заявил Немкин.

Он также напомнил о стратегической задаче, поставленной президентом: к 2030 году не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях экономики должны перейти на отечественные программные продукты. В частности, речь идет о прикладном программном обеспечении, применяемом в производстве и управлении. Немкин подчеркнул важность достижения цифровой зрелости в основных секторах экономики параллельно с переходом на российские решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации.