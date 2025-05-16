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    Западный ИИ направили против российских подводных лодок
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    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

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    16 мая 2025, 16:12 • Новости дня

    СК предъявил заочное обвинение двум фигурантам дела об убийстве экс-мэра Самары

    Двое фигурантов обвиняются в убийстве экс-мэра Самары и его супруги

    Tекст: Евгения Караваева

    СК заочно обвинил двух человек в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги.

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинение двум фигурантам дела об убийстве бывшего мэра Самары и его жены, передает ТАСС.

    56-летняя Светлана Метревели обвиняется в пособничестве в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору. Ее 25-летний племянник Дмитрий обвиняется в совершении убийства двух лиц из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве и назвала сообщника. Самарский суд оставил обвиняемую под арестом.


    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    16 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    Spiegel: В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В офисе Владимира Зеленского царит паника на фоне переговоров с Россией в Стамбуле, пишет Spiegel.

    Советник администрации Зеленского сообщил изданию: «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», передает РИА «Новости».

    Журнал отмечает, что глава киевского режима недоволен позицией президента США Дональда Трампа, который не поддерживает требования Украины так, как это делала предыдущая американская администрация. В публикации подчеркивается, что Зеленский вынужден постоянно подстраиваться под мнение Трампа.

    Кроме того, по данным Spiegel, в Киеве опасаются, что все, что было достигнуто за три года войны, может быть потеряно в ходе переговоров в один момент.

    Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым. Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хаканом Фиданом в офисе президента в Стамбуле завершились после более чем одного часа обсуждения.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

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    16 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, возглавлявший войска Центрального военного округа и группировку «Центр», назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России, сообщил источник.

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России, пишут «Известия».

    Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, завершил обучение в Новосибирском общевойсковом училище, Общевойсковой академии и Академии Генштаба. В последние годы он занимал руководящие посты в Южном и Центральном военных округах, командовал группировкой «Центр».

    Под руководством Мордвичева российские войска освободили Мариуполь, а в ходе наступления на Донецком направлении – Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово. За личный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации на Украине генерал был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что генерал Салюков, который ранее возглавлял Сухопутные войска, был переведен в Совбез. Сладков считает, что назначение Мордвичева на пост главнокомандующего логично и заслуженно, и прогнозирует, что вскоре его может ждать еще более высокая должность.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. Он также освободил Салюкова от прежней должности.

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    16 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле
    Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась спустя почти два часа, передает РИА «Новости». Источник в МИД Турции сообщил о завершении встречи.

    Пока подробности переговоров неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Ранее в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.


    Коментарии (13)
    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

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    16 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине

    Рубио заявил о необходимости встречи Трампа и Путина для мира на Украине

    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются единственным шансом для разрешения ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рубио, дата и место потенциальной встречи пока не определены.

    В интервью Fox News он отметил: «Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и нацелена на устранение первопричин конфликта и обеспечение собственных интересов.

    Переговоры между делегациями России и Украины должны пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    В состав делегации также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Мединский сообщил, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров и настроена конструктивно, с намерением устранить первопричины конфликта и достичь долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

    Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без его личного контакта с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ближайшие дни встреча лидеров не планируется.

    Коментарии (19)
    16 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго, сообщило европейское издание Politico.

    По данным Politico, Евросоюз обсуждает введение новых жестких торговых мер в отношении России, передает ТАСС.

    Издание пишет, что в числе рассматриваемых вариантов – введение высоких пошлин на российские товары, а также возможность полного торгового эмбарго.

    Эти вопросы будут затронуты на предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии примут участие представители Евросоюза, Британии и Украины. Решения обсуждаются на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и введения предыдущих пакетов санкций против России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готовится утвердить новый, семнадцатый пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц из России.

    МИД России заявил о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций.

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    16 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16

    Генерал-майор Попов: Украина теряет F-16 из-за просчетов командования ВСУ

    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина продолжает терять переданные Европой истребители F-16 по целому ряду причин, главные из которых: недостаточный опыт пилотов и недоработки технического персонала на земле, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее ВСУ сообщили о крушении еще одного боевого самолета.

    «Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полетов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    «К тому же, по оценкам НИИЦ Авиационно-космической медицины и военной эргономики, у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. Во время тренировочного полета это может не проявиться, но в критической ситуации, при цейтноте, это способствует принятию пилотом неправильных решений», – продолжил он.

    «Также нештатная ситуация могла стать следствием недоработок при технической эксплуатации самолета на земле – при заправке, подготовке полетного задания, работе с узлами подвески. Более того, инженеры могли провернуть, но не утопить лючки, где находятся инструменты для подключения боевой цепи. Кроме того, не исключено, что они плохо закрыли створку после заправки азотом стоек шасси», – перечислил спикер.

    «На сверхвысоких скоростях любой плохо закрытый люк может сорваться и ударить по килю или стабилизатору с такой силой, что пилот расценит это как атаку по самолету извне и катапультируется. Нельзя недооценивать стресс-фактор. То, что ты знаешь на земле на пять, в воздухе при нештатной ситуации станет в лучшем случае четверкой. А если пилот недоучил теорию, в воздухе он будет двоечником», – резюмировал собеседник.

    Ранее воздушные силы Украины сообщили, что утром в пятницу они утратили связь с истребителем F-16, который выполнял задачу по отражению воздушной атаки. «По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и отработал по четвертой, используя авиационную пушку. Однако на борту произошла ситуация. Военный увел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался», – говорится в сообщении.

    По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, признавал, что переданные Украине F-16 не имеют надлежащего авиационного вооружения и что для них представляют большую опасность российские ЗРК средней и большой дальности. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что у украинских сил по-прежнему не отрегулирована система распознавания воздушных целей.

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    16 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

    Tекст: Александра Юдина

    Глава крымского парламента Владимир Константинов подверг резкой критике слова Владимира Зеленского, который отказался признавать российский статус Крыма и новых регионов.

    Константинов назвал заявление Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма проявлением истерики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Зеленский, ссылаясь на конституцию Украины в вопросе Крыма, либо демонстрирует невежество, либо сознательно искажает факты.

    Константинов подчеркнул, что внимательно изучив конституции Украины и Автономной Республики Крым, Зеленский не делал бы таких заявлений.

    По его словам, не Зеленскому, который, по мнению Константинова, узурпировал власть и нарушил законы, рассуждать о конституции. Константинов добавил, что, вероятно, Зеленский не читал этот документ.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию».

    Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Коментарии (7)
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    СМИ: В США решили запустить шоу с соревнованием мигрантов за гражданство Америки

    Почему в России нет нефтяного резерва

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Определен любимый смертный грех Эммануэля Макрона

    Неугомонный президент Франции Эммануэль Макрон аннулировал свой ультиматум к России, а также рассказал о том, как зарабатывает на ее активах. Вроде бы сумбурная и переменчивая политика французского лидера на самом деле всегда подчинена двум целям. Точнее, одной цели и одному смертному греху. Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей

    Отношения Венгрии и Украины в последние дни резко накалились. Дошло до того, что венгерская ПВО сбивает украинские беспилотники, страны высылают дипломатов, а среди высокопоставленных венгерских военных даже нашли де-факто украинских агентов или как минимум проукраински настроенную «пятую колонну». Что происходит? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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