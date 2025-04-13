Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.22 комментария
На Ближний Восток прибыла вторая американская авианосная группа
Американский авианосец USS Carl Vinson прибыл в Аравийское море
Американская авианосная ударная группа, возглавляемая USS Carl Vinson, прибыла на Ближний Восток для поддержки операции против йеменских хуситов, усилив присутствие США в регионе на фоне решений о массированных авиаударах.
Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем USS Carl Vinson, прибыла на Ближний Восток, передает «Интерфакс». Группа вошла в зону ответственности Центрального командования США, которое занимается операциями в этом регионе. Основной целью прибытия дополнительного авианосца является поддержка операций авианосца USS Harry Truman против йеменских хуситов.
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился отправить второй авианосец на фоне плана нанесения массированных авиаударов по военным объектам хуситов. В настоящее время USS Carl Vinson находится в Аравийском море. USS Harry Truman, со своей стороны, действует в Красном море и с 15 марта участвует в операции по нанесению широкомасштабных ударов по хуситам, что было санкционировано президентом Дональдом Трампом.
Оба авианосца будут находиться в регионе одновременно как минимум на протяжении одного-двух месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы трижды за сутки атаковали американский авианосец на Ближнем Востоке. Также хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. В ответ США направили второй авианосец на Ближний Восток.