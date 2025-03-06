Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.3 комментария
Bloomberg: В Румынии задержали шесть человек за госизмену и «связи с Россией»
В Румынии шесть человек задержаны по подозрению в заговоре якобы с целью свержения правительства и выхода страны из НАТО при «при поддержке России».
По заявлению бухарестской прокуратуры по организованной преступности, эти люди создали в 2023 году организованную преступную группу и разрабатывали парамилитарную структуру, сообщает Bloomberg.
Прокуроры считют, что группа якобы неоднократно контактировала с иностранными агентами, действующими в Румынии и России.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва предпримет ответные меры на решение Бухареста объявить персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя, и подчеркнуло, что такие действия не останутся без ответа.