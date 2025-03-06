Bloomberg: В Румынии задержали шесть человек за госизмену и «связи с Россией»

Tекст: Елизавета Шишкова

По заявлению бухарестской прокуратуры по организованной преступности, эти люди создали в 2023 году организованную преступную группу и разрабатывали парамилитарную структуру, сообщает Bloomberg.

Прокуроры считют, что группа якобы неоднократно контактировала с иностранными агентами, действующими в Румынии и России.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва предпримет ответные меры на решение Бухареста объявить персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя, и подчеркнуло, что такие действия не останутся без ответа.