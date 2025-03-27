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    Америка решила убить европейский автопром
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
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    Путин объявил о строительстве новых атомных ледоколов
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 21:29 • Новости дня

    Путин поручил расширить программу доступного жилья на Арктику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план действий по аварийному жилью для северян к 1 сентября текущего года.

    Путин, выступая на Международном форуме «Арктика – территория диалога», обозначил проблему аварийного жилья на севере страны как острую и поручил правительству подготовить к 1 сентября текущего года конкретный план действий на ближайшие десять лет, сообщается на сайте Кремля.

    Путин также отметил успех программы «Доступное арендное жилье» на Дальнем Востоке, которая позволяет молодежи, приезжающей в регион или заканчивающей там учебные заведения, снимать квартиры по сниженным ставкам. Эта программа субсидируется из федерального и региональных бюджетов, что делает ее доступной для молодых специалистов.

    Президент предложил распространить эту программу на опорные населенные пункты Арктики. По его словам, это позволит сделать арендное жилье более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе. Ожидается, что программа начнет действовать в Арктике с 2026 года.

    На форуме Путин также заявил о модернизации военной инфраструктуры России в Арктике, поручил утвердить модель развития Трансарктического коридора и сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог.

    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    27 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова.

    Решение суда стало результатом удовлетворения заявления о банкротстве, поданного конкурсным управляющим фармацевтической компании «Биотэк», ранее принадлежавшей ее отцу Борису Шпигелю, передает РИА «Новости».

    Светлана Шпигель задолжала «Биотэку» значительную сумму, однако точные цифры не указаны в материалах дела. Тем не менее в рамках дела о банкротстве самой компании «Биотэк» суды обязали ее вернуть 67 млн рублей компании. Суды признали неправомерными выплаты 57 млн рублей «Биотэком» в адрес Шпигель в качестве дивидендов и 10 млн рублей материальной помощи в 2021 году, так как компания на тот момент уже испытывала финансовые трудности.

    Борис Шпигель, отец Светланы, в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже он был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней, но ему предстоит выплатить штраф в размере 450 млн рублей.

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    26 марта 2025, 22:52 • Новости дня
    Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей

    Путин назначил новых врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

    Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

    Оба новых врио глав регионов являются выпускниками так называемой «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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    27 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства ПВО России за сутки уничтожили украинский МиГ-29, 137 дронов, две управляемые авиационные бомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

    Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

    С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.

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    27 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    США решили строить в Арктике аэродромы для самолетов с ядерным оружием

    Советник президента РФ сообщил о планах США усилить военное присутствие в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США собираются значительно усилить свое военное присутствие в Арктике, что включает создание аэродромной инфраструктуры для самолетов с ядерным оружием, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

    Соединенные Штаты намерены значительно увеличить свое военное присутствие в Арктике, сообщает ТАСС. Об этом заявил Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума.

    По словам Кобякова, на территории Арктики уже действуют системы раннего обнаружения баллистических ракет и станции управления разведывательными спутниками. В настоящее время там активно создается аэродромная инфраструктура для самолетов, способных нести ядерное и высокоточное оружие. Это, по его мнению, является ярким свидетельством намерений США усилить свое военное присутствие в регионе.

    Кобяков подчеркнул, что данные действия Соединенных Штатов направлены на превращение Арктики в театр стратегических операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развивать свой ледокольный флот в ответ на активность России в Арктике. Китай пересмотрит свою арктическую стратегию в связи с координацией России и США в данном регионе. Работа Арктического совета способствует улучшению контактов США и России в Арктике.

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    26 марта 2025, 23:51 • Новости дня
    Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

    Путин встретился с Николаевым и поддержал его выдвижение главой Чувашии на новый срок

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. Путин поддержал выдвижение Николаева главой Чувашии на новый срок.

    Николаев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Чувашии, передает РИА «Новости».

    Также он отчитался о том, как в регионе поставлена поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей, передает ТАСС.

    Осенью в республике должны состояться выборы главы региона. Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах, пожелав ему успехов.

    «Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные, – заявил Путин. – Поэтому я желаю вам успехов».

    Путин попросил Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО, а также указал на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.

    Напомним, Путин также встретился с Денисом Паслером и Евгением Солнцевым. Паслер перешел с должности главы Оренбургской области на должность врио губернатора Свердловской области. Солнцев, занимавший пост председателя правительства ДНР, стал новым главой Оренбургской области. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре.


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    27 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме заявил о важности иметь собственный торговый флот в Арктике для обеспечения перевозок грузов и аварийно-спасательных операций.

    Российский флот должен включать грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут осуществлять перевозки не только по северным морям, но и по внутренним водным путям арктических регионов, заявил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин заметил, что в настоящее время страна не располагает достаточными судостроительными мощностями для выполнения этой задачи. «Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», – сказал он.

    «В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами», – заявил президент.

    При этом, по его словам, в первую очередь необходимо поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки.

    «Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами, а также указал на обострение борьбы за этот регион.

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    27 марта 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев

    Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

    Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции, которые «доблестно сражаются за нашу свободу и суверенитет».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, подчеркнул вклад Росгвардии в защиту правопорядка и безопасности граждан. Он отметил, что сотрудники Росгвардии «достойно продолжают героические ратные традиции», заложенные как в Российской империи, так и во времена СССР, в частности, «в борьбе с бандами пособников нацистов», и окрепшие в борьбе с терроризмом на Кавказе.

    Президент указал, что Росгвардия добивается значимых результатов в своей деятельности по охране важнейших объектов и коммуникаций, грузов и гуманитарных колонн, а также по контролю за оборотом оружия.

    Отдельно глава российского государства обратился к сотрудникам Росгвардии, принимающим участие в специальной военной операции. Он отметил, что они «доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках».

    «Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», – заявил он.

    Президент выразил уверенность, что приобретенный опыт послужит укреплению рядов Росгвардии и поможет еще сильнее повысить ее эффективность. Он пожелал сотрудникам ведомства «успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России».

    Напомним, в конце ноября Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции. В апреле он подписал указ, распространяющий компенсационные выплаты добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, на бойцов, заключивших контракт с Росгвардией.

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    27 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Эксперты назвали основные приоритеты развития Арктической зоны России
    Эксперты назвали основные приоритеты развития Арктической зоны России
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия является лидером в освоении Арктики. Обладая самым большим ледокольным флотом и реализуя массу инвестиционных проектов, Москва может стать инициатором глобального сотрудничества на северных территориях. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Арктика как новый геополитический фронт: конкуренция или сотрудничество?».

    «Арктика – это будущее не только нашей страны, но и всего мира», – сказал Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. По его мнению, регион становится центром притяжения интересов многих великих держав, поэтому его развитие должно лежать в русле международного сотрудничества.

    «Россия готова к конструктивному и взаимовыгодному диалогу. Однако нельзя забывать, что партнерство на этих территориях будет строиться на жесткой технологической конкуренции. Добиться необходимого баланса интересов можно за счет сотрудничества на платформе БРИКС. Москва продолжит играть значимую роль в регионе, поскольку без нас его освоение невозможно», – подчеркнул Селезнев.

    Территории становятся не только символом будущего, но и двигателем технологий, подчеркнул Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Уже сегодня Россия обладает самой мощной группировкой ледоколов. В нее входит 41 судно. Важно рассматривать эти корабли не только как средства передвижения, но и как элемент развития причальной инфраструктуры», – считает эксперт.

    Арктика становится площадкой для «битвы ледоколов», добавляет Александр Спиридонов, депутат, член комитета Госдумы по промышленности и торговле. «Россия, безусловно, здесь является лидером, поскольку только наша страна является оператором всего Северного морского пути (СМП), и лишь мы обладаем соответствующим флотом», – заметил он.

    Уже сейчас по проекту «Арктика» строятся новые ледоколы. Отдельно он выделил создание судна «Лидер», имеющего ядерную силовую установку. «Мы будем пробивать СМП, будем проводить конвои. Север будет за нами», – акцентировал депутат. Однако, по его мнению, регион также должен стать комфортной средой для жизни людей.

    «В этом плане важно отметить инициативу Владимира Путина по "Арктической ипотеке". Это важное решение, которое позволяет людям приезжать и закрепляться на данных территориях», – говорит он. Уже достигнутые успехи спикер предлагает расширить за счет проекта по арендному жилью. «На Дальнем Востоке такая программа себя успешно показывает», – уточнил Спиридонов.

    Сейчас важно развивать креативный сектор экономики Арктики опережающими темпами, полагает Вячеслав Завалин, член исполнительного совета и председатель Комитета по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). «Это позволит обеспечить территории главной ценностью – людьми. В условиях сурового климата необходимо сделать их жизнь интересной», – пояснил Завалин.

    Схожей точки зрения придерживается Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова. «России особенно важно сформировать контур комфортной среды в этом регионе», – рассуждает он. По его мнению, в развитии региона важно учитывать особенности и специфику каждого населенного пункта. Север может стать центром привлечения туристов, а также местом деятельности научных и образовательных институтов.

    Россия уже реализует большое количество государственных проектов, которые в совокупности дают толчок к развитию Арктики, отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. Среди имеющихся мер поддержки она выделяет закон «О северном завозе», который призван обеспечить бесперебойное снабжение отдаленных районов.

    Кроме того, она подчеркнула, что в России уже имеется утвержденный перечень опорных населенных пунктов, для каждого из которых разработан мастер-план, определяющий стратегию комплексного развития ключевых отраслей. Все это позволило дать старт более чем тысячи инвестиционных проектов, в которые будет вложено свыше двух трлн рублей, привела данные Кислицына.

    Но значимая роль Арктики также диктуется ее богатой ресурсной базой, отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его мнению, это открывает большие возможности для России.

    «Такие проекты, как "Ямал СПГ" и "Арктик-СПГ", демонстрируют наш потенциал в сфере производства сжиженного природного газа. Колоссальные запасы ресурса способны помочь нам занять важную нишу на международных рынках. Не менее широки и возможности добычи редкоземельных металлов», – говорит он.

    «Все это делает Арктику стратегически важным регионом для будущего экономического развития России, а также других стран. Поэтому неоценимую значимость представляют наши меры поддержки коммерческого транспорта, который в скором времени сможет круглогодично ходить по СМП», – заключил Юшков.

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    27 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Путин заявил о модернизации военной инфраструктуры России в Арктике

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на форуме «Арктика – территория диалога» отметил, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но усиленно модернизирует военную инфраструктуру и повышает боевые возможности Вооруженных сил в ответ на изменения ситуации.

    «Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Путин отметил, что Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит свои национальные интересы. «Поддерживая мир и стабильность в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», – добавил он.

    «И чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придет», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.

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    27 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Крейсер «Пермь» является шестым кораблем семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО «Севмаш», передает РИА «Новости».

    Подлодка была заложена 29 июля 2016 года, накануне Дня ВМФ, который в России отмечается 31 июля. «Пермь» входит в четвертое поколение многоцелевых атомных подводных лодок, обладая рядом современных технических характеристик.

    Согласно справочным материалам, предоставленным к церемонии, «Пермь» станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» среди атомных подводных лодок проекта 885М.

    На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.

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    27 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    При хлопке газа в квартире в Челябинской области погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухкомнатной квартире в Еманжелинском районе Челябинской области произошел хлопок газа, в результате которого погиб один человек и еще трое получили травмы.

    По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, причиной происшествия стала утечка паров газовоздушной смеси, передает ТАСС.

    Площадь квартиры, где случился хлопок, составляет 25 квадратных метров. На месте происшествия работают 49 специалистов и 16 единиц техники.

    В результате взрыва газовоздушной смеси в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале пострадали два человека. Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине Махачкалы утечку на газопроводе.

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    27 марта 2025, 09:49 • Новости дня
    Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента России Владимира Путина в Индию находится в процессе подготовки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Путин планирует визит в Индию, подготовка к этому визиту уже ведется, передает ТАСС.

    Министр сделал это заявление в рамках видеообращения к конференции Российского совета по международным делам, темой которой были двусторонние отношения между Россией и Индией.

    Командующий российским отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Алексей Анциферов ранее сообщил, что российский и индийский флоты укрепят взаимодействие, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.

    В ноябре 2024 года Россия и Индия решили расширить взаимодействие в оборонной сфере, страны запланировали проведение совместных учений.

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